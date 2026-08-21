Mercato OM : Du nouveau pour le remplaçant de Rulli

‎‎L’OM continue de s’activer sur le mercato pour trouver le successeur de Geronimo Rulli, parti à Manchester City, mais la piste italienne semble perdre de son éclat. À Marseille, une autre option prendrait désormais de l’épaisseur, avec une offre déjà transmise pour un gardien présenté comme une priorité.

‎‎Mercato OM : Une piste Di Gregorio qui se refroidit

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‎‎L’OM aurait finalement changé de direction dans le dossier Michele Di Gregorio. Alors que plusieurs informations venues d’Italie évoquaient un rapprochement avec la Juventus, Nicolo Schira a tempéré cette tendance : « Il n’y a aucun accord entre l’Olympique de Marseille et la Juventus pour Michele Di Gregorio en prêt jusqu’à juin 2027, à l’heure actuelle », a-t-il révélé.

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‎‎Le journaliste italien ajoute que Marseille aurait demandé à la Juventus de prendre en charge une partie importante du salaire du gardien. Une exigence qui complique forcément les discussions. Matthijs Pog évoquait pourtant une situation différente, assurant que Di Gregorio ne souhaitait pas devenir numéro deux à Turin et que Marseille avait proposé un prêt sec.

🚨🧤⏳ Di Gregorio deciso di lasciare la Juventus: non vuole fare il secondo!

Il Marsiglia propone il prestito secco.@repubblica — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) August 20, 2026

‎‎Marseille aurait déjà lancé une autre offensive

‎‎Selon Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique de Marseille travaillerait surtout sur une autre piste. L’insider affirme que « le gardien que désire Marseille ne joue pas en Italie » et précise surtout qu’une proposition aurait déjà été envoyée. Voilà qui change sérieusement la donne.

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‎‎Un indice laisse penser que cette cible pourrait évoluer en Allemagne ou en Bundesliga. Deux noms ressortent alors : Noah Atubolu, le portier de Fribourg, et Kamil Grabara, qui évolue à Wolfsburg. Deux profils différents, mais suffisamment prometteurs pour alimenter les discussions autour du mercato marseillais.

‎Marseille joue la course contre la montre

‎‎Pour l’Olympique de Marseille, remplacer Rulli représente un véritable chantier. Le club ne peut pas se permettre de se tromper, surtout avec les ambitions affichées pour la saison à venir, d’autant plus que la piste Noah Atubolu semble déjà s’loigner.

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‎L’ouverture d’une piste allemande serait intéressante. Atubolu comme Grabara offrent des garanties et pourraient apporter une nouvelle dynamique. Reste une question : lequel des deux se cache derrière cette mystérieuse offre marseillaise ? Pour l’instant, le suspense demeure.