Mercato PSG : Coup dur inattendu, la valeur de Barcola chute

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C’est une nouvelle qui va sans doute bouleverser la suite du mercato du PSG. Le prix du transfert de Bradley Barcola est désormais en baisse. Liverpool tente de l’attirer dans ses rangs.

Mercato PSG : Le prix revu à la baisse pour Barcola

Le dossier Bradley Barcola connaît un nouveau rebondissement dans cette dernière ligne droite du mercato. L’attaquant français aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec Liverpool. Il ne resterait plus qu’aux Reds de s’accord avec le PSG. C’est là que les choses se corsent. Les négociations entre les deux clubs piétinent en raison d’un gouffre financier.

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Le PSG réclamaient près de 175 millions d’euros avant de céder Bradley Barcola. Mais la réalité contractuelle du joueur – qui entre dans ses deux dernières années de bail, a visiblement pousse la direction du Paris à revoir ses exigences à la baisse. Le compte spécialisé PSG Inside Actu assure que la direction parisienne est à présent prête à céder son ailier droit pour une somme comprise entre 125 et 140 millions d’euros, bonus compris.

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Cette concession financière devrait permettre de débloquer enfin le dossier. Le PSG, en cas de transfert de Bradley Barcola, compte réinjecter une partie de ce pactole pour renforcer son secteur offensif. Surtout que son jeune crack Ibrahim Mbaye a des envies de départ très tenaces. Luis Campos et Luis Enrique s’attendent à vivre une fin de mercato agitée à Paris.