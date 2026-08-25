INFO PSG : Liverpool optimiste pour le transfert de Barcola

Bardley Barcola n’est pas encore parti du PSG, mais Liverpool continue de pousser pour finaliser le transfert avant la fermeture du mercato estival. Selon Sky Sports, le club anglais se montre optimiste pour le dénouement de cette affaire.

Les négociations se poursuivent entre le PSG et Liverpool pour Barcola

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Potentiellement sur le départ après son refus de prolonger son contrat, qui expire en juin 2028, avec le Paris SG, Bradley Barcola est la grande priorité de Liverpool afin de compenser le départ de Mohamed Salah, parti à Trabzonspor cet été. Et ce mardi soir, le journaliste David Ornstein rapporte que les deux clubs ont accéléré les discussions pour tenter de parvenir à un accord pour l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais.

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Le spécialiste du média The Athletic ajoute que les Reds estiment pouvoir boucler le deal contre un chèque de 116,8 millions d’euros, alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos attendaient initialement aux alentours de 170 millions d’euros. De son côté, Bradley Barcola se montrerait désormais très déterminé à l’idée de remplacer la légende Mohamed Salah à Anfield. D’ailleurs, le Champion d’anglais en titre serait optimiste pour la suite des événements.

Le transfert de Bradley Barcola bouclé pour 130M€ ?

À une semaine de la fin du mercato d’été, Liverpool continue de pousser pour le transfert de Bradley Barcola. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe révélait que le PSG se montrait inflexible dans les pourparlers avec la volonté ferme de ne pas accepter de vendre son joueur en dessous des 140 millions d’euros.

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Les deux clubs sont donc encore loin du compte dans ce dossier, puisque le journaliste Sacha Tavolieri indique ce soir que « Liverpool et le Paris Saint-Germain poursuivent les discussions concernant le transfert de Bradley Barcola. Bien que des offres aient déjà été formulées, aucune n’atteint pour l’instant les 115 millions d’euros. Barcola souhaite quitter le club et rejoindre Liverpool, avec lequel il a un accord personnel. »

🔴🔵 Liverpool FC & Paris Saint-Germain continue to discuss a deal for Bradley Barcola.



💰 Although offers have already been put on the table, none have yet reached the €115M mark.



✅ Barcola pushing to leave and wants to join LFC, with whom he has a personal agreement.



⏳… pic.twitter.com/MmsNWp72SX — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2026

Mais l’accord entre les deux clubs est encore loin, confirme le New York Times, pour qui le Paris SG voudrait au minimum 145 millions d’euros, et le club de la Mersey n’entendrait pas dépasser les 115 millions d’euros. La publication américaine précise toutefois que le double champion d’Europe en titre serait désormais enclin à accepter une offre entre 130 et 150 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie à Bradley Barcola.

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Un montant encore important pour les Reds, puisque Team Talk indique que la réunion de ce mardi entre les deux clubs n’a pas permis d’avancer concrètement sur un montage financier et une indemnité de transfert. Mais Liverpool reste optimiste dans le dénouement de ce dossier.