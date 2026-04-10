Ça bouge à l’OM : Frank McCourt confirme un accord !

Frank McCourt était en conférence de presse ce vendredi à Marseille. Le propriétaire de l’OM a évoqué divers sujet, dont un accord pour le futur départ de Medhi Benatia.

Mercato OM : Frank McCourt le confirme, Medhi Benatia va s’en aller

L’épilogue approche à grands pas pour Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille avait pris une forte décision en février dernier. Il annonçait sa démission du club phocéen à l’issue d’une « longue réflexion ».

L’élimination brutale de l’OM en Ligue des champions avait certainement pesé dans sa prise de décision. Mais les supporters étaient sans doute loin de s’imaginer que Frank McCourt parviendrait à le faire changer d’avis. Le propriétaire américain a en effet réussi à convaincre son directeur sportif de rester.

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Sa démission a donc vite été annulée. Medhi Benatia a été rétabli dans ses fonctions avec de nouvelles prérogatives. Quitte à vexer Pablo Longoria. Sauf que son retour au sein de la direction de l’OM sera de courte durée. Frank McCourt a lui-même confirmé les termes de leur accord.

Une nouvelle direction en juillet prochain à Marseille

Medhi Benatia quittera définitivement l’OM en fin de saison. « C’est l’accord que lui et moi avons conclu (…) c’est ce qu’on a partagé de manière publique », assure Frank McCourt. La direction de l’OM changera donc de visage en juillet prochain.

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