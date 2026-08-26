Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Vitinha ?

Le Stade Rennais cherche une nouvelle gâchette offensive en cette fin de mercato estival. Le crack portugais Vitinha est sur la short-list des dirigeants rennais.

Mercato : Le Stade Rennais cible Vitinha

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais s’active en coulisses pour renforcer son attaque. Selon Foot Mercato, les dirigeants bretons ciblent un profil bien connu en Ligue 1 : Vitinha. L’attaquant lusitanien évolue au Genoa. Il a un bail jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande : 10 millions d’euros. Cela est abordable pour le club breton.

Arrivé à Marseille en 2023, le Portugais a vécu le calvaire sur la Canebière. Ce passage décevant l’a poussé à prendre la direction de l’Italie pour se relancer. Le Genoa lui a alors permis de repartir sur de nouvelles bases. Vitinha cherche désormais à retrouver de la confiance et davantage de régularité. Son profil attire l’attention du Stade Rennais. Vitinha a déjà retrouvé la compétition avec le Genoa cette saison. Le Portugais compte pour le moment deux apparitions.

À voir

ASSE : Ligue 2, la gestion du groupe de Cathro au scanner

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais tranche pour Aït-Boudlal et Estéban Lepaul

Les prochains jours pourraient permettre aux dirigeants rennais d’en apprendre davantage sur son état de forme. Sur le papier, son prix constitue un argument favorable. Une indemnité proche de 10 millions d’euros resterait abordable pour Rennes, surtout si le club souhaite encore apporter une nouvelle solution à son secteur offensif.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais accélère pour Ludovic Ajorque

Mercato OM : Ludovic Blas s’éloigne de Marseille

À voir

Mercato OM : Une offre surprise arrive pour Igor Paixao !

Il reste toutefois à voir si cette piste se concrétisera. Pour l’instant, Vitinha n’est qu’un nom étudié par le club breton. Mais si Rennes décide d’accélérer, l’ancien Marseillais pourrait retrouver la Ligue 1 quelques années après l’avoir quittée. Une nouvelle étape qui lui offrirait surtout l’occasion de relancer une carrière encore en quête de stabilité.