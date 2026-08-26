Mercato : Carlos Baleba s’engage officiellement à Manchester United !

Carlos Baleba est officiellement un joueur de Manchester United. Le milieu de terrain international camerounais s’est engagé en faveur des Red Devils en provenance de Brighton, au terme d’un transfert conclu pour la maudite somme de 82 millions d’euros. À seulement 22 ans, l’ancien Dogue franchit un cap majeur dans sa carrière en rejoignant l’un des clubs les plus prestigieux d’Angleterre.

L’éclosion confirmée après une étape brillante à Brighton

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Ce transfert XXL vient récompenser l’ascension fulgurante d’un joueur au potentiel énorme. Après s’être révélé au LOSC, Carlos Baleba a parfaitement confirmé les espoirs placés en lui lors de son passage à Brighton. Sous les couleurs des Seagulls, le milieu défensif s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League grâce à un volume de jeu exceptionnel, une grande puissance à la récupération et une capacité rare à casser les lignes sous pression.

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En s’offrant les services du natif de Douala pour 82 millions d’euros, Manchester United réalise un investissement stratégique sur le long terme. Le club mancunien s’assure ainsi la présence d’un profil moderne et athlétique, capable d’apporter l’impact physique et de la qualité technique à la relance ce qui manquaient parfois dans le cœur du jeu au cours des derniers années coté Red Devils.

OFFICIEL ! Carlos Baleba est un joueur de Manchester United 🇨🇲🔴 #MUFC pic.twitter.com/RuIw6eyWV1 — Manchester United (@MUnitedFR) August 25, 2026

Une concurrence féroce dans l’entrejeu mancunien

Toutefois, ce changement de dimension s’accompagne d’exigences immédiates pour le jeune Camerounais. Au sein de l’effectif mancunien, Carlos Baleba ne débarque pas en terrain conquis et devra faire face à une concurrence particulièrement dense au milieu de terrain. Il retrouvera notamment à son poste des visages bien connus du football français, à l’image du jeune Brésilien Andrey Santos ou de l’international belge Youri Tielemans, eux aussi passés par la Ligue 1.

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Cette abondance de joueurs au milieu de terrain obligera le joueur de 22 ans à monter encore d’un cran son niveau d’exigence au quotidien. L’objectif sera clair dès les premières semaines de compétition : faire parler son impact athlétique et sa régularité pour bousculer la hiérarchie établie, s’adapter aux principes tactiques de Carrick et s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable.

Le début d’une nouvelle ère à Old Trafford pour Baleba

Avec cette signature, Manchester United envoie un message fort à la concurrence quant à ses ambitions cette année . Pour Carlos Baleba, le théâtre des rêves s’ouvre désormais à lui. Il lui appartient à présent de transformer ce prix de transfert élevé en une évidence sportive incontestable dans cette équipe.

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