LIGA : Pablo Garcia libère le Betis face à Valence

Le Betis Séville était en déplacement, hier soir, sur la pelouse de Valence en match de retard de la première journée de Liga. Les Béticos se sont imposés de justesse 1-0, grâce à une réalisation en toute fin de match de leur pépite, Pablo Garcia.

Valence – Betis : Deuxième victoire en deux matchs pour le Betis

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Début de saison parfait pour les Verdiblancos. Hier soir, le Betis s’est imposé, dans la douleur, contre Valence sur la plus petite des marges, 1-0. Dans un match plutôt équilibré, les hommes de Manuel Pellegrini ont su trouver les ressources nécessaires pour faire basculer la rencontre à leur avantage. Le héros de la soirée est venu du banc, et son nom risque d’en étonner plus d’un.

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Sous l’ambiance électrique de Mestalla, le début de match tourne plutôt à l’avantage du club Che avec une première frappe en demi-pivot du Japonais Ryunosuke Sato, sauvée de justesse par Alvaro Valles, vigilant sur sa ligne (11e). Première alerte sans conséquence pour les Sévillans.

Au fil des minutes, les Béticos prennent davantage le contrôle du match et sont tout proches d’ouvrir le score sur un tir rasant du droit de la dernière recrue en date, Troy Parrott (72e). La frappe de l’international irlandais passe juste à côté de la cage gardée par Stole Dimitrievski. La délivrance pour le Betis va intervenir quelques minutes plus tard, à la 82e minute, grâce au jeune entrant Pablo García. Le jeune Espagnol conclut avec précision une passe de Francisco García à dix mètres du but pour donner l’avantage à son équipe.

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Les Valenciens poussent en fin de match, mais Umar Sadiq perd son duel face à Valles (84e). Le Betis dispose de Valence 1-0 et s’offre une deuxième victoire en deux matchs sur le score de 1-0. Après Rodrigo Riquelme vendredi dernier, Pablo García endosse à son tour le costume de héros pour offrir la victoire aux siens.

Pablo García : « Je ne pense qu’au présent, à profiter de cette journée et de cette victoire »

Buteur de l’unique but de la rencontre, le jeune ailier droit du Betis a sans aucun doute vécu une soirée riche en émotions, après avoir inscrit son premier but en Liga. Interrogé à l’issue de la rencontre, le jeune espoir U21 a donné ses impressions après la victoire acquise hier soir :

« Les matchs ici à Mestalla sont toujours très difficiles. Nous savions que l’équipe venait avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme, mais comme je l’ai déjà mentionné, ils ne vous faciliteront pas la tâche face à un grand rival. Mais heureusement, dans ces dernières minutes, la chance a choisi notre équipe », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

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Pablo García a aussi répondu aux rumeurs concernant son avenir au Betis après les différentes spéculations autour d’un possible transfert cet été : « Pour l’instant, je ne pense qu’au présent, à profiter de cette journée et de cette victoire avec le Real Betis, qui est le club où je suis depuis 15 ans de ma vie. Je suis euphorique et je ne pense qu’à la victoire et aux trois points », a-t-il confié malgré les contacts récents avec Hull City.

Manuel Pellegrini : « Les rumeurs autour de Pablo ne sont que des spéculations »

Présent en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, est revenu sur la performance solide affichée par son équipe, et plus particulièrement sur sa défense :

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« Trois points très importants face à un adversaire difficile, de surcroît à l’extérieur. Ce fut un match très disputé, très fermé, avec peu d’occasions, mais je pense qu’au final, nous avons mérité la victoire, a-t-il déclaré avec satisfaction. Je retiens avant tout la concentration défensive. Nous avons changé toute la ligne arrière, mais nous devrons jouer huit matchs en 26 jours. Je ne pensais pas que c’était un risque. L’équipe a encore gardé sa cage inviolée et tout le monde s’est montré impliqué dans les tâches défensives », a-t-il souligné après le nouveau clean sheet de son équipe.

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Le technicien chilien est aussi revenu sur le mercato et les rumeurs autour du potentiel départ de son buteur du soir, Pablo García : « Tant qu’ils sont intégrés à l’équipe, ce seront des joueurs que je vais utiliser. Pablo García, Nelson Deossa, qui que ce soit là. En revanche, les rumeurs autour de Pablo ne sont que des spéculations. Je dis toujours que chaque joueur qui sort affaiblit bien sûr l’effectif. Il nous reste encore une semaine pour essayer de former un effectif qui nous permettra d’être à la fois en Ligue des champions et en Liga », a-t-il indiqué à une semaine de la fermeture du marché des transferts.

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Certes, le Betis s’est imposé 1-0 à Valence et a confirmé son bon début de championnat, mais les spéculations autour du mercato laissent entrevoir de possibles départs. Le héros de la soirée, Pablo García, fait partie des potentiels joueurs qui pourraient filer dans les dernières heures du mercato. En attendant, les Béticos pourront compter sur leur jeune pépite pour dynamiter les rencontres.