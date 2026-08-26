OM : Igor Paixao absent, gros doute avant d’affronter Monaco

Quelques jours avant le choc Monaco-OM, Igor Paixao inquiète. Annoncé sur le départ, l’attaquant brésilien n’a pas participé au dernier entraînement collectif.

Monaco-OM : L’absence d’Igor Paixao fait beaucoup parler

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L’Olympique de Marseille cumule les mauvaises nouvelles à l’approche du choc contre l’AS Monaco. Bruno Genesio et ses hommes se rendront en Principauté sans le soutien de leurs supporters. Ceux-ci sont interdits de déplacement pour l’affiche de ce dimanche 30 août.

Autre inquiétude ? Le club phocéen retient son souffle concernant Igor Paixao. Le journal La Provence révèle que l’attaquant brésilien a manqué la séance d’entraînement collective ce mardi. Son absence alimente immédiatement diverses spéculations sur son avenir.

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Est-ce une mesure de précaution pour éviter une blessure de dernière minute ? Ou un transfert imminent à quelques jours de la clôture du mercato ? Le flou total entoure la situation d’Igor Paixao. Le joueur de 26 ans se retrouve au cœur d’un véritable bras de fer à l’Olympique de Marseille.

Un désaccord autour de son avenir à l’Olympique de Marseille

Igor Paixao privilégie jusqu’ici la stabilité. Il aimerait disputer une deuxième saison consécutive à l’Olympique de Marseille. Même si ses courtisans se bousculent pour arracher sa signature. Sunderland a récemment dégainé une proposition avoisinant les 30 millions d’euros pour son transfert. Cette proposition s’avère insuffisante.

Des formations venues de l’Arabie saoudite suivent également le dossier, sans pour autant remporter l’adhésion du joueur. Igor Paixao campe sur sa position. La fracture est palpable entre les différentes parties. Le propriétaire Frank McCourt est ouvert à son départ.

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Tandis que le directeur sportif Grégory Lorenzi et l’entraîneur Bruno Genesio font de la résistance. Ils déterminés à conserver leur atout offensif. « Le coach ne veut absolument pas entendre parler d’un départ de son attaquant », indiquait Mohamed Toubache-Ter.