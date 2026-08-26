Mercato PSG : Yoram Zague quitte Paris pour un club inattendu

Les départs s’enchainent du côté du Paris Saint-Germain qui se sépare de Yoram Zague. Le jeune latéral rejoint le club chypriote de Pafos.

Mercato PSG : Yoram Zague rejoint Pafos FC

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L’actualité du Paris Saint-Germain est rythmée par le dossier Ousmane Dembélé. L’attaquant tricolore va manquer match de ce vendredi face au LOSC. Il a été mis au repos par sa direction. C’est dans ce contexte préoccupant que le PSG vient d’officialiser un nouveau départ.

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Yoram Zague s’envole pour Chypre. Le latéral droit de 20 ans s’est officiellement engagé avec Pafos FC. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat qui lui permettrait de poursuivre sa carrière sous d’euros. Le jeune défenseur français retrouvera au sein du club chypriote un ancien pensionnaire du PSG, David Luiz.

« Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le Paphos FC dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2026-2027 », peut-on lire dans le communiqué du club.

Des prêts successifs

Yoram Zague est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028. Il sort d’un exercice 2025-2026 marqué par deux prêts successifs. Le Titi parisien avait d’abord rejoint le FC Copenhague, où il a disputé 11 matchs rencontres. Il avait ensuite été envoyé à KAS Eupen en D2 belge.

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De retour au PSG cet été, il restait éloigné du groupe de Luis Enrique dans l’espoir de trouver une nouvelle porte de sortie. C’est chose faite ! Yoram Zague va relever un défi inattendu au sein du club chypriote, engagé en Conférence League.