Barrages C1 : L’OL accroche le Fenerbahçe en Turquie !

L’OL a accroché le Fenerbahçe 1-1 hier soir pour lle match aller des barrages de la Ligue des champions. Les Gones prennent une sérieuse option, avant d’accueillir le « Fener » au match retour.

Fenerbahçe – OL : sous une ambiance électrique, l’OL arrache un nul précieux en Turquie

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Les Gones ont survécu au piège turc. L’OL a tenu en échec hier soir le Fenerbahçe à Istanbul pour le match aller des barrages de la C1. Ce match nul peut avoir une saveur de victoire pour les Rhodaniens, qui reçoivent les « Kanaryalar » la semaine prochaine au Groupama Stadium.

Dans un stade Şükrü Saracoğlu en fusion, Paulo Fonseca a décidé de reconduire le même onze de départ que celui qui s’est imposé la semaine dernière face à Prague. Tandis que côté turc, İsmail Kartal a opté pour un 4-2-3-1 offensif avec Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu et Vedat Muriqi pour animer l’attaque stambouliote.

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Le début de rencontre tourne à l’avantage des locaux, avec une première alerte pour les Lyonnais dès la 8e minute sur une tête rageuse de Muriqi, qui ne trouve pas le cadre. Les Gones procèdent en contre et vont ouvrir le score à 5 minutes de la pause sur une tête de Loïs Openda, bien aidé par la déviation du dos de Milan Škriniar pour tromper Ederson.

Les hommes de Paulo Fonseca mènent au score malgré plusieurs tentatives de Mason Greenwood (36e, 42e) qui manque de puissance pour mettre en danger Dominik Greif.

Une seconde période animée

Après une première période pauvre en occasions, les spectateurs du stade Şükrü Saracoğlu espèrent voir plus de spectacles en seconde période et ils vont être servis.

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Les Lyonnais sont cueillis à froid dès le début de la seconde période (47e) en concédant l’égalisation du « Fener » provoquée par l’inévitable Mason Greenwood. Ce dernier se joue d’Abner et repique dans la surface pour déclencher une frappe du pied gauche qui vient se loger dans la lucarne de Greif : tout est à refaire pour Lyon.

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Les Lyonnais tentent de réagir et sont tous proches de reprendre l’avantage sur un tir rageur d’Openda détourné par le montant gauche d’Ederson. Lyon frôle la correctionnelle en fin de match sur une frappe terrible du gauche de Nene Dorgeles, qui vient se fracasser sur le poteau gauche de Greif, battu. La dernière occasion franche sera néanmoins lyonnaise avec une frappe saignante de Tolisso repoussée de l’omoplate par l’ancien portier de City.

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Aucune des deux équipes n’aura réussi à prendre l’avantage au score et devront se départager au retour à Lyon. Les Gones pourront compter sur leur nouveau buteur Loïs Openda, mais devront se méfier d’un Mason Greenwood en grande forme.

Openda – Greenwood : duel de choc

Certes, Lyon et le Fenerbahçe se sont quittés sur un match nul, mais on retiendra surtout le match fabuleux des deux principaux protagonistes de la rencontre : Loïs Openda et Mason Greenwood.

Le premier, Loïs Openda, a été efficace et s’est montré dangereux au bon moment. Depuis son arrivée dans le Rhône, l’international belge était resté muet lors de ses deux premières rencontres disputées contre le Sparta Prague. Cependant, l’ancien attaquant du RC Lens a renversé la donne, en s’offrant son premier but sous les couleurs lyonnaises à Istanbul. Mettant fin au passage à une longue disette de 241 jours sans marquer en match officiel (Juventus 2-1 Roma, 20 décembre 2025), ce but pourrait enfin être le déclic pour l’attaquant lyonnais.

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L’autre homme fort du match, Mason Greenwood, démontre un tout autre visage sous le maillot stambouliote. L’ailier droit a vécu une fin de saison compliquée à Marseille sous les ordres d’Habib Beye. La tension née avec l’ancien entraîneur de Rennes a facilité son départ de Marseille pour la Turquie cet été. L’ancien attaquant s’était déjà illustré dès son arrivée lors du match aller contre Sturm Graz, au tour précédent, en étant décisif sur les deux buts stambouliotes (1 but et 1 passe décisive). Mason Greenwood a encore marqué les esprits hier soir et pourrait bien être le joueur à surveiller pour Lyon la semaine prochaine.

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L’OL et le Fenerbahçe se sont quittés sur un match nul qui n’arrange pas les affaires des Stambouliotes, qui devront s’imposer à Lyon s’ils veulent prétendre à une qualification. Les Lyonnais ont leur destin entre les mains, et devront afficher un visage conquérant à domicile pour enfin retrouver la C1 après six saisons.