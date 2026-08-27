OL : Absence de Lyon en LDC, un lourd préjudice financier

L’élimination de l’OL aux portes de la Ligue des champions est lourde de conséquences, tant sportives que financières, pour le club rhodanien.

OL – Fenerbahçe (1-2) : Fonseca et son équipe n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous

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L’OL n’a pas pu se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Éliminé par Fenerbahçe à Décines (1-2) en barrage de C1, Lyon est reversé en phase de ligue de la Ligue Europa, une compétition d’un niveau inférieur.

Sur le plan sportif, c’est un gros échec pour l’équipe de Paulo Fonseca, car la Ligue des champions était l’objectif majeur du club. Ayant suscité de l’espoir grâce au match nul (1-1) obtenu à Istanbul lors du match aller, l’OL s’est écroulé à domicile, bien que poussé par plus de 50 000 supporters. Les Gones étaient menés (2-0) au bout de 28 minutes de jeu, avant de réduire le score en deuxième période (1-2, 61e).

Les recrues estivales, notamment Loïs Openda, n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous. L’avant-centre belge était titulaire, contrairement à Kaïl Boudache, Zachary Athekame et Mads Bidstrup, entrés en jeu en deuxième période.

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La défense de l’Olympique Lyonnais, qui avait semblé solide en Turquie, l’a été moins au Groupama Stadium. Paulo Fonseca avait pourtant laissé au repos le gardien Dominik Greif et toute sa défense (Moussa Niakhaté, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert et Abner Vinícius) lors du déplacement à Toulouse en Ligue 1, samedi dernier.

Cela en prévision du match retour décisif contre Fenerbahçe. Mais la stratégie n’a pas été efficace. Lyon ne retrouvera donc pas la C1, six ans après sa dernière participation.

Un chèque de 18,6 M€ + des revenus supplémentaires s’envolent

Cette absence dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs a également d’énormes conséquences financières pour la direction lyonnaise. Elle voit s’envoler un gros chèque de 18,62 millions d’euros, correspondant à la prime fixe de participation à la C1.

C’est également une énorme perte en matière de revenus de billetterie et de marketing, car la Ligue des champions génère évidemment plus de recettes que la Ligue Europa.

Il faut également rappeler que l’OL a consenti de lourds investissements cet été dans la perspective d’une qualification pour la Ligue des champions. Le club a recruté Mads Bidstrup pour 10 M€ au RB Salzbourg, Julien Duranville pour 5 M€ au Borussia Dortmund et a investi 3,5 M€ pour le prêt payant de Loïs Openda, en provenance de la Juventus. Ces investissements ne sont pas rentabilisés, même si ces recrues auront l’opportunité de se racheter en C3.

Malick Fofana plus que jamais sur le départ !

Pour combler le déficit budgétaire causé par la non-qualification pour la Ligue des champions, Lyon va devoir accélérer son programme de ventes, qui était d’ailleurs prévu même en cas de qualification.

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Malick Fofana va quitter le club, comme annoncé. Il voulait rester pour jouer la C1 avec Lyon, mais c’est raté ! Tyler Morton ou encore Tanner Tessmann pourraient également faire l’objet d’un transfert avant la fermeture du mercato, le 1er septembre 2026.

Entré dans sa dernière année de contrat, Nicolas Tagliafico devrait, lui aussi, quitter la capitale des Gaules. Le club pourrait ainsi économiser son gros salaire, estimé à 220 000 euros bruts mensuels.

Lyon doit trouver plus de 50 M€ pour combler le manque à gagner

Selon les précisions de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais avait une feuille de route bien définie. « Même en cas de qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions, il devait vendre pour environ 25 M€, afin de se conformer au plan de redressement des comptes validé auprès de la DNCG et de respecter le fair-play financier », rappelle le quotidien sportif.

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Privée des revenus supplémentaires qu’aurait rapportés la C1, Michele Kang, la patronne du club rhodanien, doit donc trouver plus du double du montant évoqué par le quotidien sportif pour combler le manque à gagner. Ce qui annonce une fin de mercato mouvementée à Lyon.