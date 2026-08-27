Mercato OM : Genesio prêt à démissionner ? Son clan réagit

Le dossier Igor Paixao provoque de fortes tensions à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Bruno Genesio envisagerait même de claquer la porte. Son entourage vient de réagir à cette éventuelle démission.

Tension à l’OM : Bruno Genesio agacé par le possible départ d’Igor Paixao

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Le dernier virage du mercato est particulièrement électrique à l’Olympique de Marseille. Les impératifs financiers dictés par l’UEFA et la DNCG fracturent la direction. Le propriétaire Frank McCourt ferait le forcing pour acter le transfert d’Igor Paixao à Sunderland. Un accord à hauteur de 35 millions d’euros serait tout proche d’être finalisé.

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Sauf que cette perspective suscite des tensions en interne. Le tandem formé par Grégory Lorenzi et Bruno Genesio est certes conscient de la nécessité de renflouer les caisses du club. Mails les deux hommes redoutent par-dessus tout de perdre un atout offensif majeur. L’entraîneur de l’OM estimant qu’un tel profil sera quasiment impossible à remplacer en moins de cinq jours.

Aucune confirmation pour une démission en vue

Ce désaccord profond enflamme les spéculations autour d’un départ prématuré de Bruno Genesio de l’OM. De nombreux médias tels que TeamTalk rapportait que le technicien de 59 ans menacerait de démissionner si sa direction passait en force. Sollicité par La Provence, l’entourage immédiat du coach s’est montré prudent.

Selon @laprovence, le trio Richard-Lorenzi-Genesio fait front pour conserver Paixão.



👉l’entourage de Génesio ne confirme pas une éventuelle démission, mais le bruit court autour du club depuis le début de semaine. pic.twitter.com/C32JcnuQWi — OManiaque (@OManiaque) August 27, 2026

Son clan n’a pas confirmé cette éventuelle démission, laissant planer le doute. Pour le moment, une chose est sûre. L’euphorie née du large succès face à Strasbourg (4-0) vole en éclats. Bruno Genesio commence sérieusement à déchanter en raison de la tournure du mercato. ce dernier affichait pourtant beaucoup de sérénité à son arrivée à l’Olympique de Marseille.

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« Je suis convaincu que les choses vont évoluer dans les jours qui viennent », lâchait-il. L’entraîneur olympien attend désormais des garanties pour préserver la compétitivité de son groupe.