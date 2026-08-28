Mercato OM : Lucas Perri, un dossier désormais bouclé !

‎Lucas Perri ne rejoindra finalement pas l’OM cet été. Le gardien brésilien va quitter Leeds United pour rejoindre le Torino en prêt. L’opération prévoit un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat fixée à 14 millions d’euros, selon Giacomo Morandin.‎

Mercato OM : ‎Le Torino coiffe Marseille au poteau pour Lucas Perri‎

La suite après cette publicité

‎Le dossier Lucas Perri aura longtemps entretenu le doute autour de l’OM. Alors que Marseille avait tenté de revenir dans la course au cours du mois d’août, le Torino a finalement obtenu l’accord de Leeds pour faire venir le gardien de 28 ans. Le transfert, annoncé comme imminent puis retardé à plusieurs reprises, est désormais considéré comme bouclé par plusieurs sources.

‎Lire aussi : Mercato OM : Revirement total pour Lucas Perri !

‎L’information a notamment été révélée par Foot Mercato, qui indiquait dès le 16 août que le club turinois avait définitivement pris l’avantage sur l’OM. Les dernières confirmations venues d’Italie et d’Angleterre ont depuis renforcé cette tendance : le Brésilien va bien poursuivre sa carrière en Serie A.‎

‎Une opération qui laisse Marseille sur le carreau‎

‎Le scénario est particulièrement frustrant pour l’OM. Le club phocéen avait identifié Lucas Perri comme une solution possible pour son poste de gardien, après le départ de Geronimo Rulli, mais n’a finalement pas réussi à concrétiser son intérêt. Pendant ce temps, le Torino a avancé, négocié et fini par sécuriser le joueur.

À voir

Mercato OM : Igor Paixão, vers une vente à perte pour Marseille ?

‎‎Le journaliste Giacomo Morandin a confirmé l’issue du dossier avec une formule sans ambiguïté : « C’EST FAIT : Lucas Perri est enfin le nouveau gardien de but du Torino ! » Il précise également les conditions de l’opération : un prêt payant d’un million d’euros et une option d’achat de 14 millions.‎

‎15 millions d’euros au maximum‎

‎Dans le détail, Lucas Perri rejoint donc le Torino pour une saison sous la forme d’un prêt payant. Le club italien pourra ensuite lever son option d’achat pour 14 millions d’euros supplémentaires, ce qui porterait le montant potentiel de l’opération à 15 millions d’euros. ‎Ce dossier raconte aussi les conséquences de la concurrence à Leeds.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille relance la piste Illan Meslier !

L’arrivée de James Trafford, recruté pour une somme annoncée autour de 52 millions d’euros, a réduit les perspectives de Perri chez les Anglais. Le Brésilien, arrivé de Lyon après une saison 2024-2025 particulièrement chargée, devait donc trouver rapidement une nouvelle porte de sortie.‎

‎Le poste de gardien devient une priorité à Marseille

‎‎Pour l’OM, cette issue oblige désormais les dirigeants à changer de plan. La piste Perri étant refermée, le club doit identifier une autre solution pour renforcer son dernier rempart. Le temps presse et chaque journée passée réduit mécaniquement le nombre d’options disponibles sur le marché.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Igor Paixão vers une vente à perte pour Marseille ?

À voir

Mercato ASSE : Les adieux déchirants de Mickaël Nadé

OM : Paixão, Todibo, Gboho… le mercato marseillais hors contrôle

‎‎Le plus important reste donc ailleurs : Marseille ne peut plus compter sur cette piste pour résoudre ses interrogations au poste de gardien. Le Torino, lui, a remporté la bataille après plusieurs rebondissements. Lucas Perri a choisi l’Italie, et l’OM doit désormais tourner la page sans perdre davantage de temps.