Mercato OM : Igor Paixão vers une vente à perte pour Marseille ?

‎Igor Paixão est au cœur des discussions de fin de mercato de l’OM, alors que Sunderland a trouvé un accord verbal avec l’ailier brésilien. À quelques jours de la fermeture du marché, l’OM doit encore s’entendre avec le club anglais sur les conditions financières d’un éventuel transfert; qui pourrait aussi rapporter moins que prévu.

‎Mercato OM : ‎Sunderland avance pour Igor Paixão, Marseille temporise

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‎‎Le dossier Igor Paixão s’est brusquement accéléré cette semaine. Selon Foot Mercato, le joueur de 26 ans a trouvé un accord sur les contours de son futur contrat avec Sunderland, mais aucun accord définitif n’a encore été conclu entre les deux clubs. Les négociations avec l’OM se poursuivent donc, avec une échéance qui se rapproche dangereusement : la fermeture du mercato. Cette nuance est essentielle.

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‎‎ Igor Paixão n’est pas encore un joueur de Sunderland. Son départ dépend toujours de la capacité des deux directions à trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Foot Mercato précise d’ailleurs que les discussions financières restent ouvertes, alors que l’OM cherche parallèlement à réaliser plusieurs ventes afin d’améliorer sa situation économique.

‎‎Le Brésilien se retrouve ainsi dans une situation assez paradoxale. Il vient à peine de commencer sa deuxième saison à Marseille que son nom anime déjà les dernières heures du marché. Et pendant que Sunderland pousse, une partie du peuple marseillais pousse dans la direction opposée.

‎‎Le prix du transfert change la donne

‎‎Igor Paixão avait été acheté à Feyenoord pour un montant fixe de 30 millions d’euros, ce qui en faisait la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Son premier exercice sous le maillot olympien a toutefois donné des arguments solides à ceux qui souhaitent le conserver : 12 buts et 7 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. ‎À cela s’ajoute un élément particulièrement intéressant.

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‎Sportune s’est penché sur la valeur comptable du joueur après une première année de contrat. Avec un engagement courant jusqu’en 2030, le coût fixe de 30 millions d’euros est amorti sur cinq saisons, soit 6 millions par exercice. Après une année, la valeur nette comptable théorique du joueur s’établit donc autour de 24 millions d’euros, hors éventuels bonus.

‎‎Cela permet de comprendre pourquoi parler automatiquement de « vente à perte » serait trompeur. Si Marseille vend Paixão 30 millions d’euros, le club ne réaliserait pas une perte comptable sur la base du seul montant fixe de son acquisition. Au contraire, l’opération générerait une différence positive par rapport à la valeur nette comptable restante.

‎‎Le vrai danger se situe sous les 24 millions

‎‎La situation deviendrait beaucoup plus délicate si Sunderland obtenait Igor Paixão pour une somme inférieure à cette valeur comptable théorique. Dans cette hypothèse, l’OM pourrait enregistrer une moins-value sur l’opération, toujours en raisonnant sur le seul montant fixe de 30 millions d’euros et sans intégrer les éventuels bonus.‎

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‎C’est précisément ce qui rend les négociations particulièrement sensibles. Marseille ne doit pas seulement trouver un acheteur. Il doit aussi déterminer à quel prix le départ d’un joueur devenu important sportivement peut être accepté économiquement. Sportune rappelle par ailleurs que le contrat comporte jusqu’à 5 millions d’euros de bonus, dont l’impact comptable dépend de leur activation.

‎‎Et le contexte n’aide pas. Foot Mercato indique que l’OM cherche encore à réaliser plusieurs ventes avant la fermeture du marché afin de répondre à ses impératifs vis-à-vis de la DNCG et de l’UEFA. Le club est donc confronté à une équation inconfortable : vendre pour respirer, mais éviter de sacrifier un élément offensif majeur.‎

‎Marseille face à un choix qui dépasse les chiffres

‎‎Sportivement, le départ de Paixão serait loin d’être anodin. Le Brésilien a justement pris une place importante dans l’animation offensive marseillaise après le départ de Mason Greenwood. Son rendement lors de sa première saison, puis son début de nouvel exercice, ont renforcé son statut.

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‎L’Olympique de Marseille dispose d’ailleurs d’un indice très concret de son importance actuelle : le club continue de présenter Igor Paixão dans son effectif officiel, avec le numéro 14, alors que le mercato n’est pas encore terminé. L’attachement du public est également devenu très visible.

Une banderole « FICA IGOR », autrement dit « Reste Igor » en portugais, a été déployée à Marseille pour demander au joueur de poursuivre son aventure olympienne. Le message est simple, mais il résume assez bien l’état d’esprit d’une partie des supporters : ils comprennent les impératifs financiers, mais refusent volontiers de voir partir l’un des joueurs les plus séduisants de l’équipe.‎

‎Une vente à perte ? Pas nécessairement

‎‎À ce stade, parler d’une vente à perte pour Igor Paixão serait donc prématuré. Tout dépendra du montant finalement négocié entre l’OM et Sunderland, mais aussi de la manière dont seront pris en compte les bonus liés à son arrivée à Marseille. ‎

Sur le plan comptable, un transfert autour de 30 millions d’euros ne constituerait pas une perte sur la base des données disponibles. La valeur nette comptable théorique est estimée à environ 24 millions après une saison. En revanche, une offre nettement inférieure pourrait changer la lecture financière du dossier.

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‎Mais la question la plus importante est peut-être ailleurs. L’OM peut-il réellement se permettre de perdre son facteur offensif au moment où son entraîneur doit encore construire son équipe ? Une vente pourrait soulager les finances. Elle pourrait aussi fragiliser le sportif. Et dans une fin de mercato, ces deux impératifs avancent rarement main dans la main.