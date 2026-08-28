Mercato FC Nantes :  Balthazar Pierret se rapproche de Nantes

Un nouveau coup se prépare entre Saint-Ouen et la Loire-Atlantique. Balthazar Pierret s’approche à grands pas du FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Balthazar Pierret proche de signer

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Le Red Star et le FC Nantes sont sur le point de boucler un nouveau deal. Pour le transfert de Balthazar Pierret, les deux clubs négocient autour d’un million d’euros, selon les informations de Le Parisien. Le milieu audonien pourrait vite poser ses valises en Loire-Atlantique.

Après l’entraîneur Grégory Poirier et le milieu Ryad Hachem, les Canaris visent une troisième recrue audonienne cet été. Grégory Poirier a déjà pris les rênes de l’équipe première du FC Nantes en remplacement de Michel De Zakarian. Ryad Hachem vient d’arriver. Désormais, Balthazar Pierret s’apprête à emprunter le même chemin pour renforcer l’entrejeu nantais.

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Rétrogradé en Ligue 2, le FC Nantes accélère donc son recrutement avec des profils ciblés. Les dirigeants apprécient l’expérience du joueur et son volume de jeu. Débarqué cet hiver au Red Star après un passage à Lecce, cet ancien joueur formé à l’OGC Nice connaît bien les exigences du football français.

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La saison dernière, Pierret a disputé 14 rencontres et délivré une passe décisive. Ses performances ont convaincu les Canaris d’avancer rapidement sur ce dossier. Les discussions touchent à leur fin. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain va poser ses valises sur les bords de l’Erdre et évoluer sous les ordres de son ancien coach.