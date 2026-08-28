Mercato ASSE : Des révélations sur le prêt d’Ekwah à Auxerre

Des détails sur le prêt de Pierre Ekwah de l’ASSE à l’AJ Auxerre sont dévoilés, deux jours après son départ en Bourgogne.

ASSE Mercato : Les détails du prêt de Pierre Ekwah

La suite après cette publicité

L’ASSE a officialisé le départ de Pierre Ekwah à l’AJ Auxerre, en Ligue 1, mercredi. Dans son communiqué, le club ligérien précise qu’il est prêté pour la saison 2026-2027, avec une option d’achat dont le montant officiel n’a pas été dévoilé.

Le journaliste Marc Mechenoua, lui, croit connaître les détails de la transaction. Il confirme que le prêt du milieu de terrain est bien payant, comme l’a indiqué Foot Mercato. Son montant s’élèverait à environ 300 000 euros.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos cible Javi Rodriguez

Quant à l’option d’achat accompagnant le prêt, elle avait été évaluée à 6 millions d’euros par cette même source. Selon les informations du confrère de Onze Mondial, l’AS Saint-Etienne a transmis deux propositions à l’AJA.

Une première option d’achat serait comprise entre 4 et 5 millions d’euros, avec un pourcentage sur un éventuel futur transfert du Franco-Camerounais par le club icaunais. La seconde option négociée est fixée à 6 millions d’euros, sans bonus supplémentaire.

Important de corriger. Le prêt de Pierre Ekwah est bien payant pour un montant légèrement inférieur à 300 000 euros. Mais il y a deux options d’achat : une entre 4 et 5 M€ avec un pourcentage à la revente et une autre de 6 M€. A choisir donc à l’issue de la saison. #Mercato https://t.co/GuG5i4kDhr — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 27, 2026

L’AJ Auxerre devra donc choisir entre ces deux options à l’issue de la saison. Évidemment, son choix sera fonction des performances de Pierre Ekwah.

S’il réussit sa saison en Ligue 1, le club bourguignon lèvera l’option d’achat et le transfert du joueur, devenu indésirable à l’ASSE, deviendra définitif.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Maxime Bernauer déjà sous pression avant Dijon

À voir

Barrages C4 : L’AS Monaco déroule face au Górnik Zabrze

Mercato ASSE : Les adieux déchirants de Mickaël Nadé

Pour rappel, le joueur de 24 ans avait été prêté au club stéphanois par Sunderland AFC le 30 août 2024. À l’issue de la saison 2024-2025, Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire de l’AS Saint-Etienne, avait bouclé son transfert définitif pour un montant de 6 millions d’euros, d’après Transfermarkt.