Barrages C4 : L’AS Monaco déroule face au Górnik Zabrze

L’AS Monaco recevait le Górnik Zabrze hier soir pour le match retour des barrages de la Ligue Conférence. À domicile, les Monégasques ont assuré le spectacle et se sont qualifiés sans trembler 4-1 au terme d’un match animé.

Monaco – Górnik Zabrze : Sans trembler, Monaco poursuit son aventure européenne

La suite après cette publicité

Mission réussie pour le club du Rocher. Hier soir, l’AS Monaco recevait le Górnik Zabrze en match retour des barrages de la Ligue Conférence. Après s’être imposés difficilement en Pologne (3-2), les hommes de Filipe Luís avaient l’obligation de terminer le travail devant leur public. Et c’est chose faite.

Lire aussi : Barrages C4 : l’AS Monaco n’a pas droit à l’erreur ce soir

À voir

Barrages C1 : L’OL a un important rendez-vous à Istanbul !

Au terme d’une première demi-heure de jeu sans réelle occasion franche, les Rouges et Blancs vont concrétiser leur domination en ouvrant le score de la plus belle des manières. Sur un contre mené par Mamadou Coulibaly, ce dernier transmet le ballon à son coéquipier Paris Brunner qui déclenche une frappe magnifique en pleine lucarne (30e). L’ASM continue de pousser et double la mise juste avant la pause grâce à sa jeune pépite, Mamadou Coulibaly. Passeur décisif sur le premier but, le jeune milieu de terrain se mue en buteur sur le second (43e). Monaco mène tranquillement 2-0 à la mi-temps.

Monaco poursuit son récital offensif et profite des erreurs défensives polonaises pour s’offrir un troisième but, signé Aleksandr Golovin (49e). Le festival monégasque ne s’arrête pas là : le club de la Principauté inscrit un quatrième but à la suite d’un tir mal repoussé par Philipp Schulze, conclu par Mika Biereth (78e). Les visiteurs vont néanmoins sauver l’honneur par l’intermédiaire de l’ancien Toulousain Janis Antiste (83e).

Lire aussi : AS Monaco : L’adversaire pour les barrages de C4 est connu

À voir

Barrages C1 : L’OL accroche le Fenerbahçe en Turquie !

Le score n’évoluera plus et Monaco dispose logiquement du Górnik Zabrze et rallie la phase de ligue de la compétition avec l’espoir d’afficher le même visage tout au long de la campagne européenne.

Filipe Luís : « Nous avons fait ce que nous devions faire : nous qualifier pour la Ligue Conférence »

Après le large succès de l’ASM, l’entraîneur brésilien, Filipe Luís, est revenu sur la prestation convaincante de son équipe en retenant avant tout la qualification : « Nous avons fait ce que nous devions faire : nous qualifier pour la Ligue Conférence ! Pour moi, l’AS Monaco doit jouer une compétition européenne tous les ans, car c’est un club qui a une grande histoire, donc c’est une obligation. Donc, pas de grosse célébration pour nous ce soir, mais évidemment il était important de gagner et nous avons vu de bonnes choses dans ce match », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Lire aussi : AS Monaco : Déplacement périlleux en Pologne pour débuter la saison

L’ancien latéral gauche de Chelsea reconnaît toutefois que tout n’était pas parfait techniquement : « Je suis d’accord ! Nous pouvions créer plus d’occasions, car nous n’avons pas toujours tiré avantage de certaines situations. Cela fait partie de la confiance, et nous pouvons progresser là-dessus, c’est certain. Je n’ai pas aimé tout le match, notamment les 20 dernières minutes où nous avons arrêté d’attaquer ! Il y avait trop de passes latérales et nous devons travailler là-dessus », reconnaît-il à l’issue de la rencontre.

À voir

AS Monaco : Déplacement périlleux en Pologne pour débuter la saison

L’ex-coach de Flamengo se projette déjà sur le prochain défi de taille qui l’attend en Ligue 1 face à Marseille : « Ce sera un top match, c’est certain, et je crois en mes joueurs, en leurs qualités avec le ballon mais aussi en leur capacité à bien défendre, et ils ont beaucoup évolué sur les derniers matchs, même s’ils peuvent encore progresser. Mais nous nous sentons de mieux en mieux sur le terrain, et nous pensons que nous pouvons l’emporter dimanche », confie-t-il avec optimisme.

Lire aussi : AS Monaco Mercato : Accord pour le successeur d’Akliouche !

La démonstration monégasque s’est caractérisée par un joueur en particulier qui a retenu l’attention des observateurs : Mamadou Coulibaly.

Mamadou Coulibaly : Une pépite prometteuse

Les Monégasques ont mis du temps avant de trouver l’ouverture ; le salut est venu d’un jeune joueur en très grande forme : Mamadou Coulibaly. Le numéro 28 de l’ASM a fait ses débuts chez les pros la saison dernière et, le moins que l’on puisse dire, ses premiers matchs ont fait l’unanimité.

À voir

Barrages C4 : L’AS Monaco assure l’essentiel en Pologne

Du haut de ses 22 ans, le jeune espoir français est très apprécié pour sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes. Ce dernier a disputé 29 matchs la saison dernière, pour un bilan de deux buts et deux passes décisives. Cependant, le natif de Paris manque encore d’expérience, comme en a témoigné son expulsion en Ligue des champions face au PSG.

Lire aussi : Amical : L’AS Monaco renverse Liverpool à Anfield !

Auteur d’un but et d’une passe décisive hier soir, Mamadou Coulibaly a mené son équipe vers le succès. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur est revenu sur la performance de son milieu axial : « J’ai eu la sensation que nous pouvions prendre un ascendant sur son côté grâce à lui. Le problème, c’est que nous prenions de mauvaises décisions et que nous pouvions faire mieux. Ce qui est certain, c’est qu’il a haussé le niveau d’intensité ensuite, il a plus attaqué les espaces et il a été récompensé en marquant. Il a apporté des corrections sur son attitude avec et sans ballon, et c’est le plus important », a-t-il souligné devant les médias.

À voir

Barrages C1 : Lyon est à un match de retrouver la LDC

Lire la suite sur l’AS Monaco :

Mercato : Pari perdu, l’AS Monaco se sépare de Paul Pogba !

Monaco Mercato : Un incroyable pari pour remplacer Balogun ?

À voir

Barrages C4 : l’AS Monaco n’a pas droit à l’erreur ce soir

Après un match aller compliqué en Pologne, l’ASM a surclassé le Górnik Zabrze au retour à Louis-II (4-1) et se qualifie ainsi pour la phase de ligue de la Ligue Conférence. Les hommes de Filipe Luís connaîtront leurs adversaires dès aujourd’hui, à l’issue du tirage au sort programmé à 13 h.