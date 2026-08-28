Mercato OM : Paixao à Sunderland, Marseille en veut plus

L’Olympique de Marseille ne s’oppose pas vraiment au départ d’Igor Paixao à Sunderland. La direction phocéenne tente cependant de faire monter les enchères pour son transfert.

Mercato OM : Marseille joue la surenchère pour Igor Paixao

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille vit des heures particulièrement agitées en cette fin de mercato. Le propriétaire Frank McCourt maintient une pression constante pour boucler quelques cessions stratégiques. C’est dans ce contexte tendu que se dessine l’avenir d’Igor Paixao. L’attaquant brésilien se dirige vers un transfert à Sunderland. Un accord verbal ayant scellé entre le joueur et le club britannique.

Lire aussi : Mercato OM : Igor Paixão, vers une vente à perte pour Marseille ?

Les discussions se poursuivent entre les deux écuries concernant les modalités de transfert. Sunderland semble même proche des exigences financières fixée par l’OM. Sauf que les Phocéens se montrent plus en plus exigeants. L’Équipe rapporte que des intermédiaires du club phocéen et l’agence Unique Sports activent de nouveaux réseaux pour stimuler la concurrence.

D’autres clubs ont été contactés

Des formations de Premier League ainsi que des écuries fortunées du Golfe ont ainsi été sondées afin en vue de conclure le départ d’Igor Paixao vers une autre destination. Cette tactique vise clairement à provoquer une surenchère de dernière minute. Sunderland pensait tenir le bon bout, mais la partie est relancée. L’OM joue crânement sa chance pour maximiser ses profits. Le suspense plane donc sur ce dossier chaud.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Paixão, Todibo, Gboho… le mercato marseillais hors contrôle

À voir

Mercato ASSE : Des révélations sur le prêt d’Ekwah à Auxerre

Mercato OM : Le transfert de Quinten Timber tombe à l’eau ?

Pour rappel, Igor Paixao est arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille. Il s’est vite imposé avec 12 réalisations la saison dernière. Son contrat expire en juin 2030 avec une valeur marchande fixée à 35 millions d’euros. Bruno Genesio tente de le conserver. Même si l’entraîneur de l’OM s’attend « à perdre entre 3 à 5 joueurs d’ici la fin du mercato ».