Ligue Europa : Un terrible tirage en vue pour l’OM !

L’OM pourrait hériter d’un groupe très difficile suite au tirage de Ligue Europa ce vendredi. De redoutables adversaires comme la Juventus et l’AC Milan menacent l’Olympique de Marseille.

Ligue Europa : L’OM a de sérieuses chances de croiser la Juventus ou l’AC Milan

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C’est ce vendredi que l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais vont connaitre leurs adversaires en Ligue Europa. Le tirage au sort aura lieu à partir de 13 heures. L’OM et l’OL sont placés ensemble dans le premier chapeau aux côtés de cadors européens. Les deux Olympiques s’exposent ainsi à un parcours très délicat.

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Selon les analyses du professeur Julien Guyon, Phocéens et Gones ont environ 32% de chances de croiser la route de la Juventus ou de l’AC Milan dès cette première étape. Cette situation découle directement des règlements de l’UEFA. Car aucun duel entre équipes d’une même nation n’est autorisé à ce stade de la compétition. Et l’Italie se positionne comme la seule autre nation à placer deux représentants dans le même pot aux côtés de la France.

Here are the true #draw #probabilities of the league phase of the UEFA Europa League based on 30,000 simulations of the official draw procedure (which is complicated). Most likely games: between teams from ENG & POL in pot 3. Small fluctuations are due to the sampling error. pic.twitter.com/xRrlGg4R43 — Julien Guyon (@julienguyon1977) August 28, 2026

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La règle protégeant les clubs d’un même championnat empêche toute confrontation directe entre Lyon et Marseille lors de cette phase inaugurale. Le Stade Rennais de son côté aborde ce tirage avec des probabilités plus homogènes. Le club entrainé par Franck Haise possède des statistiques équilibrées face aux différentes écuries du chapeau 1. Les Bretons devront aussi surveiller leurs futurs rivaux issus des pots inférieurs, tels que les formations tchèques ou belges.