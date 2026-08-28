Mercato OL : Urgent ! Adil Hamdani lâche sa réponse au PSG

Ciblé par le PSG pour être le remplaçant d’Ibrahim Mbaye, qui pourrait rejoindre un autre grand club européen cet été, Adil Hamdani, le milieu offensif de l’OL, a pris une importante décision pour la suite de sa carrière. Explications.

Mercato OL : Adil Hamdani plaît au PSG

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Après Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain pourrait bien perdre un autre élément offensif dans les prochains jours. À 18 ans, Ibrahim Mbaye veut quitter la capitale et s’offrir un nouveau projet lui permettant d’obtenir plus de temps de jeu, probablement en Bundesliga.

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Un temps annoncé très proche de Liverpool cet été, le jeune international sénégalais serait désormais dans les plans du Bayern Munich, à en croire Nicolo Schira, qui rapporte que le Champion d’Allemagne en titre s’est renseigné sur Mbaye.

« Le Bayern Munich a demandé des informations sur l’ailier du PSG, Ibrahim Mbaye. Le Sénégalais est ouvert à un départ de Paris cet été pour obtenir du temps de jeu régulier et jouer davantage. Le Bayern suit la situation de près depuis l’ouverture du mercato », écrit le journaliste italien sur sa page Twitter.

Son numéro 49 étant désormais sur le départ, le double champion d’Europe en titre étudie plusieurs profils afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, le journal L’Équipe a récemment révélé que « le PSG cible le Lyonnais Adil Hamdani (17 ans), qui n’a pas encore signé pro avec l’OL. Le jeune attaquant, fan du club parisien, viendrait notamment combler un éventuel départ d’Ibrahim Mbaye. »

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L’international U17, capable de jouer sur les deux côtés de l’attaque, mais aussi en soutien d’un avant-centre, s’est vu proposer par l’OL un premier contrat pro depuis plusieurs mois, qu’il n’a pas encore signé. Pour débaucher Adil Hamdani, sous contrat aspirant jusqu’en juin 2027, le Paris SG devra s’entendre avec l’OL et débourser une indemnité de transfert. Sauf que le principal concerné ne semble pas vraiment intéressé par l’idée d’un transfert à Paris de si tôt.

Adil Hamdani refuse de griller les étapes

En effet, le journaliste Loïc Tanzi assure ce vendredi qu’Adil Hamdani ne signera pas au Paris Saint-Germain cet été. Le spécialiste mercato du quotidien L’Équipe indique que le joueur de 17 ans, après plusieurs mois de réflexion, a finalement pris la décision de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, l’Olympique Lyonnais.

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Depuis que l’intérêt du PSG pour son joueur avait été dévoilé par la presse, le club lyonnais avait renvoyé Hamdani s’entraîner avec les jeunes alors qu’il avait intégré le groupe professionnel de Paulo Fonseca depuis le début de la saison.

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Un avertissement qui a visiblement eu son effet, le joueur souhaitant désormais poursuivre son aventure avec les Gones pour ne pas se brûler les ailes en rejoignant de si tôt chez un cador comme le Paris SG, où la pression est constante au quotidien.