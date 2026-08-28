Mercato FC Nantes :  Thomas Robinet dit non à Kita

Le FC Nantes doit encore patienter avant de trouver un renfort offensif capable de peser en Ligue 2. Les Canaris ont tenté leur chance pour Thomas Robinet, mais l’USL Dunkerque a refusé leur proposition.

Mercato FC Nantes : Dunkerque ferme la porte pour Thomas Robinet

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Le FC Nantes essuie un refus sur le marché des transferts. Pour renforcer son attaque en panne, les dirigeants nantais ont soumis une offre de 1 million d’euros à l’USL Dunkerque pour Thomas Robinet. Refus cash du club nordiste, d’après L’Équipe : son buteur reste à la maison.

À 30 ans, Robinet est sous contrat jusqu’en juin 2028. Arrivé à l’été 2025 depuis Almere City, le Français s’est imposé comme l’arme fatale de l’attaque maritime grâce à une saison écoulée remarquable, bouclée avec 18 réalisations toutes compétitions confondues. De quoi attiser les convoitises des Canaris.

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Nantes sombre. Relégué en Ligue 2 la saison dernière, le FCN vit un début de championnat catastrophique : trois défaites en trois matchs et une place de lanterne rouge qui fait mal. Face au feu, le club a tranché. Michel Der Zakarian, revenu cet été pour un troisième mandat, a sauté au bout de trois rencontres. Grégory Poirier prend le relais pour deux ans.

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Premier baptême du feu à Guingamp. Il voulait compter sur Thomas Robinet pour faire trembler les filets et rafler des points. Mais ça ne sera pas possible cet été. L’expérience de Robinet aurait fait un bien fou au vestiaire nantais. Dunkerque ayant verrouillé le dossier, Nantes doit vite réagir et cibler d’autres profils avant la clôture du mercato.