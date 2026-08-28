INFO PSG : Le transfert de Barcola à Liverpool écoeure l’OL

Bradley Barcola s’apprête à quitter le PSG pour rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert qui pourrait dépasser les 140 millions d’euros. Mais cette opération provoque la colère de l’actuelle direction de l’OL, son club formateur.

Mercato PSG : L’OL en veut à John Textor pour Barcola

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Après des semaines de discussions et de rebondissements, le Paris Saint-Germain et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert de Bradley Barcola. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 45 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans va rapporter entre 140 et 150 millions d’euros au club de la capitale.

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Une vente historique, dont profiterait également l’OL qui va toucher 3,5% du montant du transfert, au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA, soit une somme comprise entre 4 et 5 millions d’euros. Pour autant, cette transaction suscite la rage de l’OL envers John Textor, selon les informations de RMC Sport.

À l’époque, l’homme d’affaires américain, novice en matière de transferts, avait trouvé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi en échange de 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Sauf qu’il n’avait pas inclus un pourcentage sur une éventuelle revente. Et d’après le média sportif, les regrets sont grands aujourd’hui dans un club qui aurait bien accueilli avec bonheur quelques millions supplémentaires.

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« D’après les informations de RMC Sport, un accord peut être trouvé à tout moment entre les deux parties, pour un montant qui dépasserait les 140 millions d’euros, bonus compris et se situerait même entre 140 et 150 millions d’euros. Un transfert XXL dont pourrait bénéficier l’OL, club formateur de Bradley Barcola. Pour une opération à 140 millions d’euros, les Gones en toucheraient au moins 4,9 millions, après avoir accueilli Bradley Barcola dans leur effectif, en jeunes puis en professionnel, de 2010 à 2023.

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Petit regret pour le club rhodanien, l’absence de pourcentage à la revente au moment de la vente de Bradley Barcola au PSG en 2023 », explique le média métropolitain.

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