Mercato OM : Nayef Aguerd finalement maintenu à Marseille ?

L’avenir de Nayef Aguerd prend une nouvelle tournure. Proche d’u transfert en Espagne ou en Arabie saoudite, défenseur marocain devrait finalement rester l’OM, Explications.

Mercato : Nayef Aguerd va finalement rester à l’OM

La suite après cette publicité

La fin du mercato reste très électrique à l’Olympique de Marseille. Frank McCourt est déterminé à alléger sa masse salariale par de nouvelles cessions. Mais cette politique de dégraissage se heurte à des résistances de taille. Plusieurs cadres du vestiaire refusent de faire leurs valises malgré des propositions très attractives.

Lire aussi : Mercato OM : Paixao à Sunderland, Marseille en veut plus

À voir

Ligue des Champions : Un tirage corsé pour le FC Barcelone

C’est le cas marquant de Nayef Aguerd. Le quotidien La Provence rapporte que le défenseur central de 30 ans devrait finalement poursuivre son aventure sous la houlette de Bruno Genesio. Un retournement spectaculaire quand on sait que l’international marocain était à deux doigts de signer à la Real Sociedad. Un accord avait conclu le club espagnol à la mi-août avant d’être avorté.

Une proposition de l’Arabie saoudite déclinée

Le média spécialisé La Minute OM ajoute que Nayef Aguerd a également repoussé une offre salariale particulièrement lucrative venue de l’Arabie saoudite. L’ancien Rennais est arrivé l’été dernier sur la Canebière. Il s’est rapidement imposé avant d’être stoppé net par de récurrents soucis de pubalgie.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Igor Paixão, vers une vente à perte pour Marseille ?

Mercato OM : Le transfert de Quinten Timber tombe à l’eau ?

🚨 NAYEF AGUERD 🇲🇦 DEVRAIT FINALEMENT RESTER À L’OM CETTE SAISON ! 💙🤍



🗞️ @laprovence pic.twitter.com/Fu6IouQpIU — Actu Foot (@ActuFoot_) August 28, 2026

Nayef Aguerd est remis sur pied après de longs mois de galère physique. Il à nouveau opérationnel pour la suite de la saison. Le défenseur marocain ne figure plus vraiment parmi les cessions espérées par la direction de l’Olympique de Marseille pour ce sprint final du mercato.