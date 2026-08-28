PSG : Joao Neves absent contre le LOSC, l’explication tombe

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG se dirige sur le terrain du LOSC ce vendredi à 20h45. Grand absent de cette rencontre, Joao Neves est malade, selon RMC Sport.

PSG : Joao Neves et Dembélé pas dans le groupe pour Lille

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Ce vendredi, le PSG (8e) affronte le LOSC Lille (3e) au Stade Pierre Mauroy dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs. Une semaine après un match nul obtenu in extremis grâce à la recrue estivale Ferran Torres, le champion de France en titre aura à coeur de lancer sa saison en championnat dès ce soir face aux Dogues.

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Mais l’entraîneur parisien ne pourra pas compter sur Joao Neves. « Le milieu de terrain portugais est tombé malade et n’est pas disponible pour son entraîneur. Bonne nouvelle, toutefois, aucun problème physique n’est à signaler concernant le joueur sinon cette maladie qui lui fera manquer le duel contre le LOSC », selon les informations du journaliste ArthurPerrot de RMC Sport.

Le joueur de 21 ans est ainsi le deuxième cadre du Paris Saint-Germain qui manquera le choc contre les hommes de face aux hommes de Davide Ancelotti. Mardi soir, le PSG a annoncé la mise au repos d’Ousmane Dembélé, qui avait déjà été remplacé à la mi-temps face au Stade Rennais avant de manquer ce déplacement à Lille.

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Par ailleurs, Nuno Mendes est suspendu pour ce match. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont en instance de départ et donc mis à l’écart du groupe. Une semaine après avoir été laissé à Paris par choix de Luis Enrique pour le déplacement à Rennes, Senny Mayulu retrouve le groupe du PSG. Le jeune milieu offensif est bien convoqué pour affronter le LOSC ce vendredi soir.

Le groupe du Paris SG pour affronter Lille

Gardiens – Chevalier, Longoni, Safonov.

Défenseurs – Digne, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi.

Milieux – Beraldo, Dro, Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery.

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Attaquants – Akliouche, Doué, Godts, Kvaratskhelia, Torres.