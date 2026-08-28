Mercato FC Nantes :  C’est terminé pour la piste Lasso Coulibaly

Lasso Coulibaly ne signera pas au FC Nantes. Le nom de l’Ivoirien circule ces dernières heures, mais les Kita ne sont pas passés à l’attaque.

Mercato FC Nantes : Lasso Coulibaly s’éloigne de Nantes

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Le FC Nantes a tiré un trait sur Lasso Coulibaly. Présenté ces dernières heures comme une piste des Canaris, l’ailier ivoirien de l’AJ Auxerre ne serait finalement pas proche de débarquer au club de l’Erdre. Son nom a circulé du côté de la Beaujoire. Mais derrière cet intérêt annoncé, la réalité du dossier serait bien différente.

Selon les informations de Foot Mercato, Nantes aurait étudié le profil de l’ailier droit ivoirien. Coulibaly sort d’une saison avec l’AJ Auxerre, durant laquelle il a régulièrement été utilisé par Christophe Pélissier. Son profil pouvait donc répondre aux besoins nantais. Mais les dernières nouvelles ne vont pas dans ce sens.

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Interrogé sur l’éventuelle arrivée de Lasso Coulibaly à Nantes, David Phelippeau a indiqué que la piste est abandonnée. « Oui mais à priori dossier mort et jamais vraiment vivant… », a-t-il dit sur X. Cette précision change la donne. Elle laisse surtout entendre que le FC Nantes n’aurait pas véritablement avancé pour recruter le crack ivoirien.

L’intérêt évoqué ces dernières heures aurait donc été davantage une piste explorée qu’un dossier réellement engagé. Pour les supporters nantais, il ne faut donc pas s’attendre à voir Coulibaly débarquer prochainement sur les bords de l’Erdre. Du moins, pas dans l’état actuel des choses.

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Arrivé à Auxerre à l’été 2024 après son expérience au Danemark, Lasso Coulibaly possède un profil offensif solide. Nantes devra donc probablement poursuivre ses recherches. Le club veut renforcer son secteur offensif, mais Lasso Coulibaly ne semble pas être le joueur appelé à rejoindre les Canaris cet été.