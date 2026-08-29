Mercato OM : Des nouvelles fraîches tombent pour Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi est sur le point de quitter l’OM. Les dirigeants marseillais sont contraints de céder le défenseur argentin à vil prix.

Mercato OM : Leonardo Balerdi vers l’AS Roma

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Leonardo Balerdi out. Le défenseur argentin va faire ses valises et débarquer à l’AS Roma, selon L’Equipe. Un départ qui laisse un goût amer à l’OM, bien loin des sommets financiers espérés.

En juin dernier, l’intérêt de la Roma pour Balerdi était déjà évoqué alors que le joueur devait rejoindre la sélection argentine, avant de se blesser. À cette période, l’OM ne voulait rien entendre. Les dirigeants marseillais avaient fermé la porte à un départ sans offre XXL. Ils attendaient au moins 50 M€.

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Deux mois plus tard, le scénario est tout autre. Leonardo Balerdi va bien partir pour Rome, mais dans des conditions beaucoup moins avantageuses pour Marseille. Critiqué par une partie des supporters, le défenseur de 27 ans n’entrait plus vraiment dans les plans du club. Son contrat courait pourtant encore jusqu’en 2028.

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L’OM va finalement accepter une formule qui permettra de boucler rapidement le dossier. Leonardo Balerdi sera prêté à l’AS Rome avec une option d’achat obligatoire. Au terme de l’opération, le montant total atteindra 14 M€.

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Marseille bénéficiera aussi d’un autre avantage. Le club italien prendra en charge une grande partie du salaire du défenseur, estimé à 4,2 M€ par an, pendant sa saison de prêt. Une économie bienvenue pour les finances olympiennes, alors que le club cherche également à alléger sa masse salariale.

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Sportivement, cette séparation répond aussi aux attentes de Bruno Genesio. Balerdi ne semblait plus totalement correspondre aux choix du technicien. Dans ces conditions, les dirigeants marseillais ont préféré tourner la page plutôt que conserver un joueur dont la situation était devenue compliquée. Le roc argentin est attendu en Italie dans les prochaines heures.

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