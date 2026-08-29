Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour le transfert de Lilian Brassier

Direction l’Allemagne pour Lilian Brassier. Le défenseur du Stade Rennais est en route vers l’Eintracht Francfort.

Mercato Stade Rennais : Lilian Brassier va rejoindre l’Eintracht Francfort

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Lilian Brassier devrait bientôt tourner la page du Stade Rennais. Le défenseur central de 26 ans va prendre la direction de l’Allemagne à quelques jours de la fermeture du mercato. Il va poser ses valises à l’Eintracht Francfort.

Brassier n’était pas favorable à un départ cet été. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, le joueur avait retrouvé son club formateur il y a seulement 18 mois, après son passage à Brest et un prêt peu convaincant à Marseille.

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Mais sa situation sportive le pousse à quitter le navire. Remplaçant dans les plans de Franck Haise, le défenseur a accepté l’idée de quitter la Bretagne pour relancer sa carrière. Selon Foot Mercato, tout est ok pour ce transfert. Rennes et les Allemands ont trouvé un accord définitif.

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Montant du deal : 8,5 millions d’euros. Des bonus pourraient aussi s’ajouter. Lilian Brassier est attendu en Allemagne ce week-end. Il doit y passer sa visite médicale avant de finaliser son transfert. Sauf retournement de situation, son aventure rennaise devrait donc prendre fin dans les prochains jours.