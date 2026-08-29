Mercato ASSE : Plus que 3 jours pour Moueffek et N’Guessan

Le mercato à l’ASSE devrait prendre fin avec le départ d’Aïmen Moueffek et de Djylian N’Guessan, les deux derniers Stéphanois à l’écart du groupe.

Mercato : L’ASSE sous pression pour trouver un point de chute à Moueffek et N’Guessan

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Il ne reste plus que trois jours à l’ASSE pour trouver un point de chute à Aïmen Moueffek (25 ans) et Djylian N’Guessan (18 ans). Ce sont les derniers joueurs dans le loft stéphanois. Ian Cathro ne compte pas sur eux et les a écartés. Ils n’étaient donc pas présents dans le groupe des Verts lors des trois premières journées de championnat.

Le milieu de terrain n’a pas réussi à séduire le nouvel entraîneur. Par conséquent, la porte de sortie lui a été clairement indiquée, alors que son contrat va jusqu’en juin 2028. Quant au second, il refuse de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2027. La direction de l’AS Saint-Etienne lui a fait des propositions qui ont été rejetées par son clan.

Dès lors, Kilmer Sports Ventures a décidé de le sortir de son effectif, le temps de lui trouver un nouveau club. Le jeune avant-centre est donc en instance de transfert. Le groupe canadien avait repoussé une offre de Chelsea estimée à 8 M€, pendant le mercato d’hiver. Il est pourtant valorisé à 4 M€ par Transfermarkt.

Moueffek intéresse Le Havre, N’Guessan visé par Francfort

Alors que le nom d’Aïmen Moueffek est associé au Havre AC en Ligue 1 en cette fin de mercato, Djylian N’Guessan est présenté comme un intérêt de l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Les responsables du mercato stéphanois ont jusqu’au 1er septembre 2026 pour transférer les deux joueurs issus de l’Académie de l’ASSE.

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A défaut d’un transfert sec, un prêt serait acceptable pour éviter de les traîner comme des boulets jusqu’au prochain mercato hivernal en janvier 2027.

Pour rappel, KSV a déjà acté plusieurs départs cet été. Il a réussi à se séparer de qautre joueurs indésirables de son effectif : Igor Miladinovic (Partizan Belgrade, Serbie), Ebenezer Annan (Rapid Bucarest, Roumanie), Pierre Ekawh (AJ Auxerre) et Mickaël Nadé (Dubai United, Emirats arabes unis).

Stassin et Davitashvili partis pour rester à Saint-Etienne

Il faut noter que l’AS Saint-Etienne doit aussi gérer la situation de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, avant la fermeture du marché des transferts. Mais contrairement à leurs coéquipiers écartés, ils ne sont pas poussés vers la porte de sortie. Les deux meilleurs buteurs des Verts, la saison dernière, ne veulent plus jouer en Ligue 2.

Le club ligérien est d’accord pour les laisser partir, mais à condition qu’il trouve son compte dans leur transfert. Mais depuis l’ouverture du mercato, les offres pour les internationaux Belge et Géorgien ne sont pas à la hauteur des attentes de Kimer !

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A quelques jours de la fin des transferts, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili s’éloignent d’un départ. Ils pourraient finalement être conservés comme l’indique la tendance actuelle.