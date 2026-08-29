Mercato PSG : Barcola à Liverpool, tous les détails du deal

Priorité absolue de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah, Bradley Barcola s’apprête à quitter le PSG pour rejoindre les Reds. Tout est réglé entre toutes les parties et les confirmations se multiplient sur le dénouement de ce transfert historique.

Mercato PSG : Liverpool signe Barcola pour 145M€

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Comme attendu, Bradley Barcola va quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour prendre la direction de Liverpool à trois jours de la fermeture du mercato d’été. Après d’intenses négociations, qui ont duré des semaines, les dirigeants parisiens et les Reds sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international français.

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D’après RMC Sport, « les deux clubs se sont mis d’accord pour un transfert à 125 millions d’euros (+ 20 millions de bonus facilement atteignables). Le joueur va signer un contrat de cinq ans et peut voyager dès ce week-end. » Une info confirmée par le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe : « Bradley Barcola a reçu le feu vert du PSG pour voyager et se rendre en Angleterre. Transfert de 125 M€ avec 20 M€ de bonus. »

Bradley Barcola a reçu le feu vert du #PSG pour voyager et se rendre en Angleterre. Transfert de 125 M€ avec

20 M€ de bonus #Mercato pic.twitter.com/lViozVtBPI — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 29, 2026

Les médias anglais annoncent aussi les mêmes chiffres concernant cette opération entre le PSG et Liverpool. Ce samedi matin, Alex Crook, rédacteur en chef de TalkSport, rapporte que le club entraîné par Andoni Iraola versera 124 millions d’euros au Paris SG, avec des bonus pouvant atteindre 20 millions d’euros supplémentaires.

EXC: The fee agreed between #LFC and PSG re Barcola is £106m plus £17m add ons. Cody Gakpo unlikely to be sold unless the Reds sign a second forward in addition to Barcola @talkSPORT — Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) August 29, 2026

Au total, le double champion d’Europe en titre devrait donc toucher près de 144 millions d’euros pour la vente de Bradley Barcola, ce qui se rapproche des chiffres évoqués en France. Tout est donc réglé et l’officialisation pourrait même intervenir dans les prochaines heures.

Jour de visite médicale pour Bradley Barcola

Trois ans après son arrivée en provenance de Lyon, Bradley Barcola s’apprête à quitter le PSG pour ouvrir une nouvelle page de sa carrière en Premier League sous le maillot de Liverpool. L’ailier de 23 ans va se rendre sur les bords de la Mersey ce samedi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

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🔴🔵 Le club a autorisé Bradley à voyager pour passer sa visite médicale du côté des Reds — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) August 29, 2026

L’Insider Djamel, bien informé sur le club parisien, écrit notamment sur sa page Twitter à ce sujet : « le club a autorisé Bradley à voyager pour passer sa visite médicale du côté des Reds. » Son confrère Marc Mechenoua en rajoute une couche : « Bradley Barcola a été autorisé à voyager ce samedi pour Liverpool. Accord total trouvé avec le PSG sur un package légèrement inférieur à 124 millions d’euros fixe + 20 de bonus. Légèrement supérieur aux infos données précédemment. »

Bradley Barcola a été autorisé à voyager ce samedi pour Liverpool. Accord total trouvé avec le PSG sur un package légèrement inférieur à 124 millions d’euros fixe + 20 de bonus. Légèrement supérieur aux infos données précédemment. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 29, 2026

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Attendu en Angleterre, Barcola doit désormais passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans en faveur du champion d’Angleterre en titre. Avec l’enfant de Lyon, le Paris Saint-Germain va bel et bien boucler la plus grosse vente de son histoire.