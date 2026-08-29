ASSE : Cathro prend une décision inattendue concernant Breum

À deux jours du déplacement de l’ASSE à Dijon, Ian Cathro a pris une décision concernant Jakob Breum. Il a également annoncé un grand retour.

DFCO – ASSE : Jakob Breum déclaré forfait, il n’est pas blessé mais ménagé

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L’ASSE affrontera Dijon FCO lors de la 4e journée de Ligue 2, le lundi (20h45). Après avoir accueilli Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0), les Verts se déplacent au stade Gaston-Gérard. Pour cette rencontre, Jakob Breum est déclaré forfait.

L’entraîneur des Verts l’a annoncé en conférence de presse d’avant-match, ce samedi. Selon ses explications, le Danois va mieux après son alerte musculaire contre Grenoble, samedi dernier, mais il est ménagé.

« Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. La saison est encore longue et nous ne voulons prendre aucun risque avec lui », a justifié Ian Cathro.

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Pour rappel, le joueur recruté par l’AS Saint-Etienne à Go Ahead Eagle avait senti une douleur à la cuisse, lors de la 3e journée du championnat. Il avait été sorti immédiatement à la 27e minute de jeu, par mesure de prudence, comme l’avait expliqué Ian Cathro : « Jakob Breum a ressenti une raideur aux ischios. C’était une décision de précaution. […]. On espère que ce ne sera que ça ».

Cathro dispose de plusieurs options pour remplacer le Danois

Pour remplacer le précieux milieu offensif sans désintégrer son plan tactique, le coach des Verts dispose de plusieurs options. « On a beaucoup travaillé pour construire une structure de jeu. D’autres joueurs se rapprochent des caractéristiques de Jakob (Breum). Son absence ne va pas fondamentalement changer notre façon de jouer », a-t-il rassuré.

Grâce à sa polyvalence, Tamar Svetlin, une autre recrue estivale des Verts, pourrait bien être une solution alternative.

Probable retour de Ben Old contre Dijon FCO

En revanche, il est fort probable de revoir Ben Old dans le groupe stéphanois contre Dijon FCO dans deux jours. Ian Cathro a annoncé son possible retour. Touché à la cheville en match amical, pendant la préparation estivale, le défenseur latéral néo-zélandais a manqué le début de saison.

Il faut noter que l’ASSE est assurée de rester en tête de la Ligue 2 sans avoir joué. Cela, grâce au nul concédé par le Montpellier HSC contre Bologne sur-mer (0-0), vendredi, en ouverture de la 4e journée de Ligue 2.

🎙️ Ian Cathro avant #DFCOASSE 🏥 : "Il est possible que Ben Old soit de retour dans le groupe pour ce déplacement. Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risques le… pic.twitter.com/YFBnGE5nO2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 29, 2026

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Les Stéphanois iront donc à Dijon sans pression, avec comme unique objectif : gagner pour mettre les Montpelliérains 4 points, avant leur venue à Saint-Etienne, le samedi 5 septembre.