OM : Bruno Genesio désemparé face au désastre du mercato

L’OM traverse une fin de mercato particulièrement tendue, et Bruno Genesio ne cache plus son inquiétude avant le déplacement à Monaco. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a reconnu qu’il ne s’attendait pas à disposer d’un effectif aussi incertain à quelques jours de la clôture du marché.

‎‎Mercato ASSE : Une situation qui échappe déjà à Genesio

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‎‎Le constat dressé par Bruno Genesio a de quoi refroidir l’ambiance déjà très morose à Marseille. Arrivé cet été, le technicien découvre un environnement où les décisions sportives restent étroitement liées aux impératifs financiers. Il faudra vendre d’abord avant de réussir à renforcer l’effectif avec des recrues.

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‎‎Face aux journalistes, l’entraîneur de l’OM n’a pas cherché à maquiller son désarroi. « Je savais qu’il y avait des difficultés, mais à ce point-là ? Je n’imaginais pas qu’au 29 août on en serait à ce point, sans recrue et à vendre notre meilleur joueur », a-t-il expliqué. Une phrase qui résume, presque à elle seule, le malaise qui accompagne actuellement le mercato marseillais.

‎‎Paixão, symbole d’un marché sous haute tension

‎‎Au cœur des inquiétudes figure Igor Paixão. L’ailier brésilien, considéré comme l’une des principales armes offensives de l’OM, est annoncé dans le viseur de Sunderland, avec un accord déjà conclu. Pour autant, Bruno Genesio a fermement rappelé que son joueur n’était pas encore parti : « Non, non, il n’est pas vendu ! », a-t-il martelé.

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‎‎Le problème dépasse toutefois ce seul dossier. Plusieurs éléments importants ont déjà quitté Marseille, tandis que l’entraîneur affirme ne toujours pas connaître précisément le groupe dont il disposera au 1er septembre. Une incertitude particulièrement gênante pour construire une équipe et fixer des ambitions réalistes pour la saison.

‎‎Un effectif difficile à dessiner

‎‎Le contexte sportif se double d’une contrainte économique majeure. L’Olympique de Marseille sort d’une saison 2024-2025 marquée par un déficit de 105 millions d’euros, avec un encadrement financier exercé par les instances françaises et européennes, notamment la DNCG et l’UEFA.

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‎‎Cette situation explique en partie la prudence du club sur le marché. Mais elle complique aussi sérieusement la mission de Genesio. Interrogé sur les objectifs de la saison, le technicien a préféré botter en touche : « Pour l’instant, je n’ai aucune certitude sur l’effectif que j’aurai au 1er septembre. Donc je ne peux pas parler d’objectifs. »‎

‎Le banc marseillais déjà sous pression

‎‎Dans ce climat, la question de l’avenir de Bruno Genesio a forcément émergé. L’entraîneur a cependant démenti toute volonté immédiate de quitter son poste : « Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission », a-t-il notifié. ‎Son discours révèle surtout un technicien qui demande de la visibilité.

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Comment bâtir une équipe lorsque les cadres peuvent encore partir et qu’aucune recrue n’est arrivée à quelques jours de la clôture ? À Marseille, le mercato ressemble donc moins à une construction patiente qu’à une course contre la montre. Et Genesio, lui, avance avec une carte dont plusieurs cases restent encore blanches.