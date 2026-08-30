PSG : Des nouvelles de Désiré Doué après sa sortie à Lille

‎‎Désiré Doué a quitté la pelouse à la mi-temps du match nul entre le PSG et Lille (2-2), vendredi soir, suscitant quelques interrogations sur son état physique. Les dernières précisions écartent toutefois l’hypothèse d’une blessure sérieuse.

‎PSG : Plus de peur que de mal pour Désiré Doué

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Désiré Doué a laissé des sueurs froides aux supporters du PSG après sa sortie précoce à la pause face au LOSC. Mais 24 heures après cette rencontre qui s’est soldée par un nul 1-1, les nouvelles sont rassurantes. A en croire l’insider Djamel, il n’y a pas matière à s’alarmer concernant l’international français.

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‎‎« Aucune inquiétude à avoir concernant Désiré Doué, il s’agit uniquement d’une mesure de précaution », explique-t-il. Selon ses informations, le Parisien n’aurait pas ressenti de véritable gêne durant la rencontre. Une précision importante alors que son remplacement précoce pouvait naturellement faire craindre un pépin musculaire plus sérieux.

‎‎Une sortie programmée avant même le coup d’envoi

‎L’explication prend encore davantage de poids avec un détail livré par Djamel. La sortie de Désiré Doué à la pause n’aurait pas été décidée dans la précipitation : elle était prévue avant le début de la rencontre.

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‎« Sa sortie à la mi-temps était même prévue avant le match, il devait partager son temps de jeu avec Kvara », précise-t-il. Le changement apparaît donc davantage comme une gestion planifiée que comme la conséquence d’une alerte survenue pendant la partie.

‎‎Luis Enrique confirme, mais évoque un petit souci musculaire

‎‎Après la rencontre, Luis Enrique a lui aussi été interrogé sur cette décision, qui paraissait surprenante aux yeux de tous. L’entraîneur du PSG a confirmé l’idée d’une précaution, tout en apportant une nuance : Désiré Doué avait effectivement ressenti un léger problème musculaire.

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‎‎« Il avait un petit problème musculaire. Rien de grave ; nous ne voulons prendre aucun risque avec nos joueurs », a expliqué le technicien espagnol. Il a ensuite fermé la porte à une éventuelle sanction sportive : « Cela n’a rien à voir avec une décision tactique ou technique. »

‎‎Un contexte qui explique la prudence parisienne

‎‎Cette gestion n’est pas anodine. Djamel rappelle que Désiré Doué est « l’attaquant qui a le plus enchaîné depuis le début de la saison et l’un des joueurs de champ les plus utilisés ». Dans un calendrier appelé à s’alourdir, le Paris Saint-Germain préfère donc prévenir plutôt que guérir.

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‎‎La situation du joueur devra néanmoins être surveillée dans les prochains jours. À ce stade, rien dans les informations disponibles ne permet d’évoquer une indisponibilité importante. Le prochain rendez-vous parisien contre Monaco permettra surtout de mesurer les conséquences concrètes de cette précaution.