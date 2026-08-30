Mercato Stade Rennais : Strasbourg à l’offensive pour Alidu Seidu ?

‎‎Le Stade Rennais pourrait perdre Alidu Seidu dans les derniers jours du mercato estival. A l’instar de plusieurs autres clubs, le Racing Club de Strasbourg s’est lancé dans la course pour recruter le défenseur ghanéen.

‎Mercato Stade Rennais : ‎Strasbourg étudie la piste Alidu Seidu

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‎‎Le dossier Alidu Seidu s’anime à l’approche de la fermeture du mercato estival. D’après les informations de Sacha Tavolieri, le Racing Club de Strasbourg fait partie des clubs positionnés sur le défenseur rennais. Hull City et le Torino seraient également sur les rangs.

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‎‎Pour l’heure, prudence : aucun accord entre Rennes et Strasbourg n’est annoncé, et aucune offre ferme n’est officiellement documentée dans les informations disponibles. Le Racing semble donc avoir manifesté un intérêt, mais le passage à l’offensive concrète reste à établir.

‎‎Une porte entrouverte par le défenseur

‎‎Le scénario prend une autre dimension puisque, selon cette même information, Alidu Seidu aurait demandé à pouvoir quitter le Stade Rennais. Une situation qui pourrait accélérer les discussions alors que les dernières heures du mercato promettent déjà leur lot de rebondissements.

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‎‎Le Ghanéen conserve pourtant une certaine valeur dans l’effectif breton. Sa polyvalence lui permet d’évoluer dans l’axe comme sur le côté, une qualité précieuse dans une saison où les entraîneurs n’aiment guère avoir des trous dans leur boîte à outils.

‎‎Rennes doit maintenant trancher pour Alidu Seidu

‎‎Le Stade Rennais ne part pas d’une page blanche dans ce dossier. Arrivé de Clermont en janvier 2024, Alidu Seidu avait prolongé son contrat en mars 2025 et reste lié au club jusqu’en juin 2029. Le club avait alors présenté cette prolongation comme une marque de confiance envers un joueur apprécié pour sa polyvalence et son caractère.‎

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‎La saison dernière, le défenseur a encore été utilisé régulièrement. Il a disputé notamment 21 rencontres de Ligue 1 en 2025-2026, dont 13 comme titulaire, pour 1 186 minutes et une passe décisive. Sa saison a toutefois été perturbée par des pépins physiques.

‎‎Une opération qui pourrait rebattre les cartes

‎‎Pour Strasbourg, l’intérêt est compréhensible. Un joueur capable de couvrir plusieurs positions défensives peut rapidement devenir une pièce utile dans une saison longue. Pour Rennes, en revanche, un départ tardif obligerait à mesurer le bénéfice financier face au risque sportif.

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‎‎Le point essentiel reste donc à clarifier : Strasbourg passera-t-il réellement à l’offensive ? Pour l’instant, l’intérêt est rapporté, mais les modalités d’une éventuelle opération ne sont pas connues. Alidu Seidu, lui, se retrouve au centre d’un dossier qui pourrait s’accélérer brutalement dans les derniers jours du mercato.