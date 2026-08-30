ASSE : Ballo séduit par ses premiers pas chez les Verts

‎L’ASSE peut déjà compter sur un Thierno Ballo pleinement intégré dans son nouvel environnement. Arrivé cet été, l’attaquant autrichien apprécie ses premiers mois dans le Forez et ne cache pas son enthousiasme devant l’ampleur du club stéphanois.

‎‎ASSE : Thierno Ballo découvre une autre dimension

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A peine arrivé que Thierno Ballo se sent comme un intrus qui connaît déjà la maison ASSE. A la veille du déplacement des Verts à Dijon, l’attaquant s’est confié sans filtre sur son intégration en conférence de presse. Face aux médias, Ballo a évoqué son adaptation, ses premières prestations et la découverte de son nouveau club.

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‎‎Le joueur de 24 ans ne semble surtout pas avoir été dépaysé. « Mon adaptation se passe bien, je me sens à l’aise. Tout le monde m’aide à m’adapter », a-t-il expliqué. Une entrée en matière plutôt rassurante pour celui qui doit rapidement trouver sa place dans un collectif ambitieux.

‎‎Un vestiaire qui facilite son adaptation

‎‎Le nouveau Stéphanois peut également compter sur plusieurs visages connus. Il avait notamment déjà côtoyé Augustine Boakye en Autriche, tandis que Lucas Gourna-Douath lui avait parlé de l’ambiance particulière qui entoure les Verts avant son arrivée.

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‎‎Cette intégration semble avoir dépassé le simple cadre du terrain. « Je m’entends bien avec tous les joueurs, on passe du temps ensemble, on va manger ensemble », raconte-t-il. Et surtout, une phrase résume son changement de dimension : « De l’intérieur, j’ai découvert un grand club », a-t-il avoué.

‎‎Un rôle hybride assumé

‎‎Sur le terrain, Thierno Ballo doit encore apprivoiser certaines responsabilités. Son utilisation lui demande de s’adapter à un positionnement différent, mais l’Autrichien ne semble pas vouloir faire de son rôle un sujet de crispation.

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‎‎« Je découvre ce rôle un peu hybride. Mais peu importe où je joue, tant que je peux aider l’équipe », assure-t-il. Son activité sans ballon constitue également une arme importante, puisqu’il revendique son goût pour le pressing et les efforts collectifs.

‎Des chiffres qui donnent déjà le ton

‎‎L’arrivée de Ballo représente un investissement de 2,65 millions d’euros pour l’AS Saint-Etienne, qui l’a recruté au Wolfsberger AC. Après trois journées de Ligue 2, son début de saison avait déjà été remarqué avec deux buts et deux passes décisives.

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‎‎À 24 ans, le joueur possède également une sélection avec l’Autriche. Son profil offensif et sa polyvalence offrent donc une solution supplémentaire à Saint-Etienne, dans un championnat où chaque détail peut peser lourd.