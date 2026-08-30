Mercato OL : Paulo Fonseca confirme trois départs à Lyon

‎‎L’OL devra encore réduire son effectif avant la fermeture du mercato. Paulo Fonseca a confirmé après le nul (1-1)) contre Le Havre la nécessité de vendre deux à trois joueurs. L’entraîneur portugais assure toutefois que les éléments amenés à partir devront être remplacés.

‎‎Mercato O L : Une équation devenue impossible à repousser

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‎‎Le couperet est tombé après le 1-1 concédé par l’OL face au Havre, samedi soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Paulo Fonseca n’a pas cherché à maquiller la situation : Lyon doit vendre, et suffisamment vite pour permettre au club d’ajuster son effectif avant la clôture du mercato.

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‎‎L’information a notamment été rapportée par RMC Sport, qui indique que le technicien lyonnais se prépare à voir plusieurs éléments quitter le Rhône. La réalité est désormais difficile à contourner, même si aucun trio définitif de partants n’a encore été officiellement annoncé.

‎‎Fonseca ne cache plus l’urgence

‎‎Le discours de Paulo Fonseca est particulièrement clair. « Nous avons besoin de vendre deux voire trois joueurs », a reconnu l’entraîneur lyonnais, tout en ajoutant que « le plus important c’est que nous travaillons pour remplacer les joueurs qui quitteraient le club ». Une manière de prévenir que le grand ménage ne signifiera pas nécessairement un affaiblissement sportif.

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‎‎Le Portugais avait déjà évoqué cette contrainte après l’élimination de l’OL en barrages de Ligue des champions. Cette fois, le constat prend une autre dimension. Le temps presse et les négociations doivent désormais avancer à grande vitesse. Dans le mercato, quelques heures peuvent parfois valoir plusieurs millions.

‎‎Fofana, Kluivert et Sulc au centre des regards

‎‎Plusieurs dossiers pourraient concentrer l’attention. Malick Fofana apparaît comme l’un des joueurs susceptibles de générer une importante rentrée financière, tandis que Ruben Kluivert est également annoncé parmi les éléments convoités. Pavel Šulc possède lui aussi une valeur marchande susceptible d’intéresser la direction lyonnaise.

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‎‎Mais attention : Paulo Fonseca n’a pas désigné trois joueurs comme partants certains. Le cas Fofana illustre parfaitement cette nuance. Le coach avait encore récemment déclaré : « Nous avons besoin de vendre et Malick est une possibilité, mais aujourd’hui il est avec nous. »

‎‎Une marge de manœuvre réduite

‎‎L’élimination européenne a changé les perspectives économiques de l’OL. Le club rhodanien doit trouver environ 50 millions d’euros sur le marché des transferts, ce qui explique la pression exercée sur les ventes. ‎Le contexte oblige donc la direction à avancer sur plusieurs fronts simultanément.

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Il s’agit de vendre, préserver la compétitivité du groupe et préparer les remplacements. Pour Paulo Fonseca, le défi est presque schizophrénique : construire une équipe ambitieuse tout en acceptant que certains de ses joueurs puissent disparaître du vestiaire avant la fin du mercato.