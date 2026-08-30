ASSE : Ian Cathro veut corriger le point faible des Verts

‎L’ASSE doit encore progresser sur les coups de pied arrêtés, un secteur que Ian Cathro considère comme perfectible avant le déplacement à Dijon, lundi soir. L’entraîneur stéphanois veut faire de ces phases de jeu une véritable arme offensive, malgré les limites physiques de son équipe.

‎ASSE : Ian Cathro cible un chantier bien précis

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‎‎À la veille du déplacement de l’ASSE à Dijon, Ian Cathro a clairement identifié un domaine qui mérite davantage de travail : les coups de pied arrêtés. L’entraîneur écossais ne cherche pas d’excuse et assume cette faiblesse relative, alors que les Verts veulent rester efficaces dans tous les compartiments du jeu. Après trois victoires en autant de rencontres disputées, les Stéphanois veulent maintenir la dynamique.

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Pour y arriver, il faudra s’améliorer et être presque parfait dans tous les domaines selon cathro. A la veille du match de la quatrième journée de Ligue 2 à Dijon, Cathro a évoqué les axes de progression de son équipe. Le technicien de 41 ans insiste notamment sur la nécessité de mieux exploiter les coups de pied arrêtés lorsque les attaques placées ne permettent pas de faire la différence.

‎‎Une arme offensive encore sous-exploitée

‎‎Ian Cathro explique que son équipe travaille régulièrement cet aspect à l’entraînement. Son objectif est clair : transformer les coups de pied arrêtés en occasions concrètes et éviter que ces phases ne deviennent de simples parenthèses dans les rencontres.

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‎‎« On consacre du temps à l’entraînement aux coups de pied arrêtés », a expliqué le technicien. Mais il refuse de considérer le travail comme terminé. « On a encore beaucoup à faire dans ce secteur ! », reconnaît-il avec une franchise qui en dit long sur l’ampleur du chantier.

‎Le physique, un élément qui change la donne

‎‎Le discours de Ian Cathro ne repose pas uniquement sur la technique. L’entraîneur estime que l’AS Saint-Etienne ne possède pas forcément l’effectif le plus dominant physiquement de Ligue 2 dans ce domaine. Dès lors, la précision, les déplacements et la préparation collective doivent compenser ce déficit.

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‎‎Cette approche pourrait devenir déterminante au fil de la saison. Sur une rencontre fermée, un corner ou un coup franc bien négocié peut suffire à faire basculer le scénario. Pour une équipe ambitieuse, laisser filer ces opportunités serait un luxe dangereux.

‎Saint-Etienne doit apprendre à gagner autrement

‎‎Ce chantier prend encore plus de poids dans un championnat où les détails peuvent décider du résultat. L’ASSE doit donc être capable de produire du danger même lorsque son animation offensive rencontre davantage de résistance.

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‎‎Ian Cathro veut ainsi une équipe « costaude et efficace dans tous les aspects du jeu ». Le message est clair : les Verts ne devront pas seulement savoir construire et attaquer. Ils devront aussi savoir frapper lorsque le jeu leur offre une occasion sur coup de pied arrêté.