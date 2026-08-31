Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul annonce sa décision

Esteban Lepaul met les choses au clair concernant son avenir. Il ne quittera pas le Stade Rennais pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul ferme la porte à un départ

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Esteban Lepaul a mis fin aux spéculations sur son avenir. L’attaquant du Stade Rennais a laissé entendre qu’il poursuivra la saison en Bretagne. Une mise au point qui tombe alors que le club s’attend à une fin de mercato agitée.

Rennes cherche encore à renforcer son attaque. Dans l’axe, Franck Haise ne dispose actuellement que d’Esteban Lepaul comme véritable solution. La direction bretonne explore donc plusieurs pistes. Boulaye Dia, sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2028, fait notamment partie des noms évoqués. Ludovic Ajorque a également été associé au club ces derniers jours.

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Sur le terrain, Ludovic Blas continue, lui, de gagner des points. Entré en jeu face au Mans, l’ancien Nantais s’est encore montré convaincant. Franck Haise semble compter sur lui pour la suite. Mais le dossier le plus important concerne Esteban Lepaul. À 26 ans, l’attaquant vient de frapper fort avec un doublé et porte désormais son total à trois buts en seulement deux journées de Ligue 1.

Une efficacité qui pourrait susciter l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de la fermeture du mercato. Rennes n’entend pas le laisser partir. Et Lepaul l’a confirmé lui-même après la rencontre. « Le mercato ? Je crois que ça a été clair par la direction. Le débat a été clos rapidement », a-t-il expliqué.

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Prolongé jusqu’en 2030 et revalorisé durant l’été, Esteban Lepaul devrait bien rester au Stade Rennais. Son excellent début de saison renforce même son importance dans le projet de Franck Haise. Alors que Rennes continue de chercher un attaquant axial, le club peut au moins compter sur une certitude : son buteur ne bougera pas.