Mercato FC Nantes : Benhattab rapporte un joli chèque aux Kita

Cette fois, c’est bien terminé. Après plusieurs semaines d’incertitude, Yassine Benhattab quitte définitivement le FC Nantes. Ce départ rapporte un joli chèque au club.

Mercato. FC Nantes : Yassine Benhattab a enfin trouvé une porte de sortie

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Le FC Nantes a finalement trouvé une issue pour Yassine Benhattab. Dans les dernières minutes du mercato, le milieu offensif de 23 ans a dit au revoir aux Canaris. Direction Montpellier. Il a paraphé un bail de trois ans, selon L’Equipe. Les Kita vont toucher 1 million d’euros.

Le joueur était encore lié aux Canaris jusqu’en 2028. Éloigné du centre d’entraînement de la Jonelière depuis plusieurs semaines pour des raisons personnelles, il cherchait activement un nouveau projet après un prêt à Reims la saison dernière.

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De retour à Nantes cet été, il n’entrait plus dans les plans du club. Sa situation était devenue compliquée puisqu’il avait disparu de la Jonelière depuis plusieurs semaines. Les Montpelliérains lui ont tendu la main pour le relancer.

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Le FC Nantes avait pourtant reçu une proposition intéressante pour son joueur. En juillet, le club russe de Krasnodar avait offert près de 3 millions d’euros pour s’attacher les services de Yassine Benhattab. Mais le transfert n’avait finalement pas abouti. Le dossier est donc resté ouvert jusqu’à la fin du mercato.

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Ces derniers jours, d’autres clubs avaient également manifesté leur intérêt. Split et une formation polonaise avaient notamment avancé leurs pions pour le milieu offensif nantais. C’est finalement Montpellier qui a remporté la mise. Benhattab rejoint ainsi un club qu’il connaît déjà comme adversaire en Ligue 2 et poursuit sa carrière dans l’antichambre de l’élite. À Montpellier, il tentera désormais de se relancer.