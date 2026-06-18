ASSE : Les options pour remplacer Stassin à Saint-Etienne

L’ASSE enregistre le retour de prêt d’un jeune avant-centre, alors que le départ de Lucas Stassin est dans les tuyaux. Sera-t-il le renfort en interne d’Ian Cathro ?

Mercato : Stassin sur le départ, l’ASSE cherche son successeur

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Lucas Stassin se prépare à quitter l’ASSE après une saison mitigée. Perturbé par son envie de départ, il a été en grande difficulté pendant la première moitié de la saison. Il avait marqué seulement 4 buts et délivré 3 passes décisives, lors des 22 premières journées de championnat.

L’avant-centre de 21 ans s’était ensuite montré plus décisif lors des 12 dernières journées de Ligue 2. Il avait inscrit 7 buts et offert 5 passes décisives entre février et fin mai. Mais cela n’a pas été suffisant pour valider la montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1.

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Souhaitant rejoindre un club de l’élite, Lucas Stassin est parti pour quitter les Verts. Son transfert au Portugal se dessine. Il est sur le calepin du FC Porto et du SC Braga.

Joshua Duffus à la place de Lucas Stassin ?

L’ASSE cherche déjà le successeur du néo-international Belge et multiplie les pistes. L’objectif de Kilmer Sports Ventures est de renforcer l’équipe d’Ian Cathro, afin de viser encore la remontée dans l’élite la saison prochaine.

Cependant, des solutions internes existent également. Le nouvel entraîneur pourrait faire confiance à Joshua Duffus (21 ans), auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 27 matchs disputés en championnat, pour 7 titularisations.

Djylian N’Guessan vers un transfert

Dans ce cas, il faudra lui trouver une doublure. L’option Djylian N’Guessan était envisageable, mais l’avant-centre de 17 ans est sur le départ. Ne voulant pas prolonger son contrat qui expire en juin 2027, il devrait faire l’objet d’un transfert.

Il est sur les tablettes de l’Eintracht Francfort et du Borussia Dortmund en Bundesliga. Chelsea aussi lorgne la pépite formée à l’AS Saint-Etienne. Une première offre des Bleues, estimée à 8 millions d’euros, a été repoussée pendant le mercato d’hiver.

Enzo Mayilla dans la rotation d’Ian Cathro ?

Enzo Mayilla, rentré d’Aubagne Bel Air où il était prêté la saison dernière, est également une option interne pour la doublure en pointe de l’attaque. Il a engrangé du temps de jeu en Ligue 3. L’imposant attaquant (1,95 m) a disputé 27 matchs et a été titulaire à 17 reprises, soit 1 560 minutes de jeu cumulées. Son bilan est de 6 buts et 2 passes décisives.

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Pour une première saison dans un championnat senior, ces statistiques sont plutôt intéressantes. Néanmoins, le niveau du championnat de National ne suffit pas pour permettre à Enzo Mayilla d’intégrer directement l’équipe professionnelle de l’ASSE. Il doit encore convaincre Ian Cathro, lors de la préparation estivale.

« Le nouvel entraîneur des Verts apprécie les joueurs capables d’apprendre et de progresser. À ce titre, la saison réalisée par Mayilla constitue une base de travail intéressante. Mais l’objectif de remontée immédiate réduit considérablement la marge de manœuvre accordée aux jeunes joueurs en phase d’apprentissage », indique Peuple-Vert.

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