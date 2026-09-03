FC Nantes :  Antoine Joujou fait une folle promesse aux supporters

Antoine Joujou n’a pas tardé à marquer les esprits. Pour sa première apparition avec le FC Nantes, l’ailier a trouvé le chemin des filets. Malgré le début de saison compliqué des Canaris, il se montre confiant.

FC Nantes : Antoine Joujou veut croire au rebond des Canaris

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Buteur dès son premier match à Guingamp (3-3), Antoine Joujou a parlé aux journalistes ce mercredi. Le nouvel ailier du FC Nantes est venu muscler l’attaque des Canaris cet été. Face à la presse, il s’est confié sur ses débuts, ses objectifs et sa relation avec Grégory Poirier.

Parmi les recrues arrivées en fin de mercato, le jeune buteur s’est exprimé le premier. « C’est une fierté de rejoindre le FC Nantes. Le projet m’a beaucoup plu. J’étais plutôt content de revenir en France, les choses se sont faites naturellement. Je suis très content d’être ici et j’ai hâte d’enchaîner. », a-t-il dit.

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Le club traverse un début de saison compliqué, mais le joueur reste serein. « Le FC Nantes est un grand club et je sais qu’on va se relever de cette période difficile. Je suis aussi là pour apporter mes qualités, il y a un nouveau coach… On va sortir de cette situation. », a-t-il promis.

L’ancien joueur de Parme retient du positif après le score de parité à Guingamp (3-3). Il y a marqué son premier but. Recruté sous Michel Der Zakarian, l’ailier jouera finalement pour Grégory Poirier. Le technicien le découvrait à peine, mais a vite repéré ses qualités sur le terrain.

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Après ses débuts à l’extérieur, le joueur veut découvrir la Beaujoire sous ses nouvelles couleurs dès lundi face à Nancy. Artisan de la montée du Havre en 2023, le jeune joueur connaît la recette du succès. « Si je devais donner quelques ingrédients pour monter, c’est vraiment la force mentale pour s’accrocher, parce que c’est un championnat qui peut être difficile, et l’esprit collectif. Il faut qu’on ait une vraie âme d’équipe. », a-t-il conclu.