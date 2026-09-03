Mercato : Le Stade Rennais attend un joli chèque de 1,5 M€

Le Stade Rennais va toucher de l’argent une nouvelle fois grâce à Guéla Doué. Le latéral droit ivoirien, formé en Bretagne, a quitté le RC Strasbourg pour rejoindre le Bayer Leverkusen.

Mercato : Guéla Doué rapporte un joli chèque au Stade Rennais

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Le mercato s’achève sur une excellente nouvelle financière pour le Stade Rennais. Transféré mardi du RC Strasbourg au Bayer Leverkusen, le latéral droit ivoirien Guéla Doué apporte un pactole inattendu à son club formateur, selon Sportune. Montant du deal : 30 M€ fixes, plus 7,5 millions d’euros de bonus éventuels.

Formé en Bretagne dès l’âge de 8 ans, l’Éléphant y a accompli tout son apprentissage avant de rejoindre l’Alsace en juillet 2024. Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, Rennes va toucher sa part. Ce règlement exige la redistribution de 5 % du montant d’un transfert international aux clubs formateurs ayant accueilli le joueur entre ses 12 et 23 ans.

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Pour le cas précis de Guéla Doué, le calcul est avantageux. Quote-part rennaise : environ 4 % du transfert global, calculés selon ses années de présence au club. Près de 1,2 million d’euros perçus sur la base fixe de 30 millions d’euros. Gain maximal : jusqu’à 1,5 million d’euros si tous les bonus se concrétisent. La FIFA validera ce montant via son système d’enregistrement des transferts (TMS).

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Cette indemnité légale s’ajoute aux sommes déjà encaissées par le club breton. En juillet 2024, Strasbourg avait déboursé 6,5 millions d’euros (plus 2 millions de bonus potentiels) pour recruter le défenseur. Si une clause de pourcentage à la revente avait été négociée à l’époque, l’opération deviendrait encore plus lucrative pour les Rouge et Noir.