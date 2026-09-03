Mercato OM : Volte-face de McCourt pour Paixao, voici la raison

Frank McCourt a finalement choisi de retenir Igor Paixao. Et une personne particulière a convaincu le propriétaire de l’OM de changer d’avis.

Mercato : La personne derrière le maintien d’Igor Paixao à l’OM dévoilée

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Le mercato estival est souvent marqué de retournements de situation. L’Olympique de Marseille n’a pas échappé à cette règle. Le club phocéen devait impérativement alléger sa masse salariale sous l’impulsion de Frank McCourt. Plusieurs joueurs étaient ainsi poussés vers la sortie. Igor Paixao en faisait partie.

L’ailier droit brésilien était courtisé avec insistance par Sunderland. Le club britannique ne ménageait pas ses efforts pour son transfert. Les Black Cats étaient prêts à mettre jusqu’à 40 millions d’euros sur la table des négociations. Le joueur de 26 ans semblait ainsi promis à un départ vers la Premier League. Mais contre toute attente, Igor Paixao est resté.

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La Minute OM s’est penché sur ce dossier et révèle que le maintien du Brésilien trouve sa source dans une intervention inattendue. Le président Stéphane Richard, plutôt que de céder aux pressions financières, est monté au créneau. Il a su infléchir la position de Frank McCourt en quête de liquidités fraîches.

Stéphane Richard a su convaincre Frank McCourt

Cette issue réjouit les observateurs sur le plan purement compétitif. Car Igor Paixao est capable d’apporter percussion et créativité en attaque. Il offre à l’équipe une certaine stabilité après un été très agité. Sachant que l’intégration des éléments retenus semble même optimale en interne.

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🚨🚨 INFO LMO 🔵⚪️



Stéphane Richard a joué un rôle important dans plusieurs dossiers cet été, notamment en réussissant à retenir plusieurs joueurs, dont Igor Paixão.



Le président olympien a poussé en interne pour que le Brésilien reste à l’OM, malgré la demande de baisse… pic.twitter.com/1N98dk0pyO — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 2, 2026

La source explique que le courant passe déjà parfaitement entre l’entraîneur Bruno Genesio et ses ouailles. Un climat de confiance s’installe progressivement dans le vestiaire. Libéré des incertitudes, Igor Paixao a toutes les cartes en main pour justifier la confiance placée en lui sur le terrain.

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