PSG – Monaco : Les absents qui peuvent tout changer pour le choc

Le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi à 21h05 au Parc des Princes pour la troisième journée de Ligue 1. Si Ousmane Dembélé et João Neves sont de retour dans le groupe parisien, l’AS Monaco doit composer avec plusieurs absences pour ce choc.

‎‎PSG – Monaco : Paris retrouve le Parc, mais pas tous ses repères

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‎‎Après deux nuls spectaculaires contre le Stade Rennais puis le LOSC, le PSG va enfin retrouver son public. Le rendez-vous est fixé vendredi soir au Parc des Princes, où le champion de France devra déjà hausser le ton face à l’AS Monaco, seule équipe à six points après deux journées. Paris arrive toutefois avec une bonne nouvelle.

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‎‎Ousmane Dembélé a repris l’entraînement collectif après avoir été préservé à Lille. João Neves, absent lors du déplacement dans le Nord pour cause de maladie, est également attendu dans le onze. Le Portugais disputera à cette occasion sa 100e apparition sous le maillot parisien.

‎‎Mendes dehors, Dembélé revient : l’équation parisienne

‎‎La principale absence du PSG est connue. Nuno Mendes purge son dernier match de suspension après la sanction reçue à la suite du Trophée des Champions disputé à Lens. Pour le remplacer, Luis Enrique dispose de Lucas Digne, Lucas Hernandez ou Warren Zaïre-Emery. La tendance présentée avant la rencontre penche vers Digne.‎

‎Autre élément à surveiller : Désiré Doué est disponible malgré son problème musculaire à Lille. Le secteur offensif parisien récupère donc des forces au moment opportun. Luis Enrique a néanmoins posé une petite réserve concernant la nouvelle pelouse du Parc : « J’espère que la pelouse sera bonne », a expliqué l’entraîneur parisien, rappelant l’importance du terrain dans le jeu de son équipe.

‎‎Monaco arrive avec une infirmerie bien remplie

‎‎L’AS Monaco possède six points, mais son effectif est loin d’être au complet. Takumi Minamino et Mohamed Salisu sont forfaits. Ansu Fati, qui a repris la course, reste trop juste, tandis qu’Edan Diop, touché à la cuisse, ne devrait pas pouvoir participer au choc. ‎Le cas Folarin Balogun ajoute une dose d’incertitude.‎

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L’attaquant américain est resté à Monaco après l’échec de son transfert à Everton et souffre d’une gêne au genou. Il n’a pas participé à la séance de mercredi. Lamine Camara, lui aussi concerné par un transfert avorté, s’est entraîné normalement et doit être disponible.

‎‎Un leader solide, mais privé de plusieurs cartouches

‎‎Le contraste est saisissant. L’AS Monaco débarque à Paris avec deux victoires en championnat, contre Le Havre puis l’Olympique de Marseille, alors que le Paris Saint-Germain cherche encore son premier succès. Le classement donne donc un avantage comptable aux visiteurs avant même le coup d’envoi.

‎‎Mais les absences peuvent rebattre les cartes. Pour Monaco, perdre plusieurs joueurs offensifs ou cadres représente un risque évident face à une équipe parisienne qui récupère Dembélé et João Neves. Le moindre grain de sable pourrait alors coûter cher. Et dans ce genre de choc, les bancs finissent parfois par raconter autant d’histoires que les titulaires.

‎‎Composition probable du PSG : Dembélé attendu d’entrée

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‎‎PSG probable : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Digne – João Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué. Cette composition est celle avancée avant la rencontre, avec Dembélé et João Neves intégrés au onze et Digne choisi pour remplacer Mendes.