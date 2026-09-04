OM : Genesio confirme un précieux retour avant Paris FC

48 heures avant le choc OM-Paris FC, Bruno Genesio peut compter sur un renfort précieux en défense. Bamo Meïté est opérationnel pour le match.

OM-Paris FC : Bruno Genesio récupère Bamo Meïté

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L’Olympique de Marseille va clore la 3e journée de Ligue 1ce dimanche soir face à Paris FC. Et avant ce choc, Bruno Genesio bénéficie d’une bonne nouvelle. Bamo Meïté est enfin de retour. Le défenseur central était longtemps écarté des terrains en raison d’un pépin physique contracté au cœur du mercato. Il semble pleinement remis de sa blessure.

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La preuve ? Bamo Meïté a disputé l’intégralité d’un match avec l’équipe réserve en National 2 le week-end dernier. Cette prestation complète atteste de son retour en forme. L’entraîneur de l’OM s’est d’ailleurs montré très rassurant à son sujet sur RMC Sport.

« Bamo a eu un problème en début de saison qui l’a empêché de faire une bonne préparation. Il est revenu en forme et postule pour avoir une place dans le groupe, il est aussi capable d’évoluer à plusieurs postes, comme il l’a fait à Lorient », a déclaré Bruno Genesio.

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Ce retour en défense contraste avec les pépins physiques qui frappent l’Olympique de Marseille. Geoffrey Kondogbia, touché sur la pelouse de Monaco, a manqué la séance du jour. Cela jette un doute sur sa participation. Tochukwu Nnadi, victime d’une blessure au genou, manquera lui de longues semaines de compétition.