OM-Paris FC : Rosenior sort son plan pour doucher Marseille

Liam Rosenior et le Paris FC se rendent au Vélodrome avec des ambitions claires. L’entraîneur parisien a même adressé un avertissement à l’OM.

Paris FC : Liam Rosenior refuse de parler de rivalité face à l’OM

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L’absence de recrue estivale commence à impacter l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio et ses hommes sortent d’un revers cuisant à Monaco (2-0). Ils tenteront de relancer la machine ce dimanche face au Paris FC en clôture de la 3eme de Ligue 1. Une rencontre que l’entraîneur adverse Liam Rosenior aborde avec beaucoup de lucidité.

Le coach parisien a coupé court à toute idée de rivalité précoce entre l’OM et le PFC. Il préfère insister sur la progression à long terme de son club. « On essaie de construire le Paris FC petit à petit. Il est difficile de dire qu’on est déjà à la table de l’OM », a-t-il déclaré en conférence de presse.

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Pour autant, Liam Rosenior entend bien déjouer les pronostics. Il s’appuiera sur les forces de son équipe en début d’exercice. L’OM et le PFC affichent les défenses les plus hermétiques du championnat. Ces deux équipes concèdent respectivement trois et deux occasions nettes seulement.

L’Olympique de Marseille sera face à une muraille défensive

Les Marseillais devront donc surmonter une défense rigoureuse lors de ce choc. « Contre l’OM, il faudra garder la même ligne », a prévenu Liam Rosenior. Même si son groupe est marqué par des blessures. Touché à une cuisse, Otavio sera forfait pour deux à trois semaines, rejoignant Sangui, Mbemba et Ikoné. En Luca Koleosho effectue son retour.

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🚨🚨 LIAM ROSENIOR 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 PRÉVIENT AVANT OM – PARIS FC ! 💙🤍



🗣️ L’entraîneur du Paris FC ne veut surtout pas prendre l’OM à la légère :



« L’OM ? Ce sera très dur, on ne peut pas prendre ce match à la légère.



Actuellement, on essaie de construire le Paris FC, on ne peut pas dire… pic.twitter.com/XJJKKZL6T8 — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 4, 2026

Liam Rosenior évalue plusieurs options tactiques flexibles pour compenser ces absences. « On pense que l’équipe qui va débuter mais aussi à celle qui va finir le match. Ça nous plaît de voir que les entrants sont réellement impactants comme l’ont été Zabi, Rudi et Vincent contre Nice. » Les entrants auront un rôle crucial pour tenter de ramener un résultat du Vélodrome.