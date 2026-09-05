OM : Bruno Genesio tient son renfort surprise en défense

‎‎Bruno Genesio a confirmé que Bamo Meïté, désormais remis de son problème physique, peut de nouveau prétendre à une place dans le groupe de l’OM. Le défenseur de 24 ans, capable d’évoluer à plusieurs postes, devra saisir les opportunités qui se présenteront à lui.

OM : Bamo Meïté, un retour qui tombe à pic

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‎Bamo Meïté avait disparu des radars pendant une partie de la préparation en raison d’un problème physique. La situation est désormais différente. Selon Bruno Genesio, le défenseur est revenu « en forme, en tout cas physiquement en pleine forme » et peut donc entrer dans la concurrence.

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‎L’entraîneur marseillais insiste surtout sur sa polyvalence. Meïté peut occuper plusieurs positions défensives, un atout précieux dans une saison où les absences et les choix tactiques peuvent rapidement rebattre les cartes. Mais son profil ne se résume pas à sa capacité à dépanner.

‎Genesio voit encore du potentiel chez Meïté

‎Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Bruno Genesio souligne également les qualités de caractère de son joueur. « Il peut aussi nous apporter de l’agressivité. Il aime défendre, ce qui est peut-être de plus en plus rare, même chez les défenseurs », explique-t-il.

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‎Le technicien apprécie aussi son sérieux et son comportement au quotidien. « C’est un garçon sérieux, qui travaille et qui a un super état d’esprit », ajoute Genesio. Un soutien qui ressemble surtout à une invitation : Meïté a désormais une carte à jouer, mais personne ne lui offrira sa place.

‎Trois années marseillaises qui ont laissé des traces

‎Arrivé à l’OM durant l’été 2023 après une expérience remarquée à Lorient, Bamo Meïté n’a jamais véritablement réussi à s’installer dans la durée. Son passage à Marseille reste limité à 28 apparitions toutes compétitions confondues, un bilan forcément éloigné des attentes initiales.

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‎Ses prêts n’ont pas davantage permis de faire décoller sa carrière sur la Canebière. Après une expérience difficile à Montpellier lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, le défenseur a retrouvé Lorient en 2025-2026. Il y a disputé 25 rencontres, retrouvant du temps de jeu et, surtout, une dynamique plus favorable.

‎De l’échec à Lorient, Meïté revient avec des arguments

‎Le principal changement pourrait être mental. Dans des propos accordés au Télégramme en avril dernier, Meïté assume son choix de rejoindre Marseille : « Marseille, il fallait y aller. Je ne regrette rien. J’ai pris beaucoup d’expériences », a-t-il déclaré. Des propos qui traduisent une certaine maturité après des mois compliqués.

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‎Le défenseur estime également avoir grandi au contact de joueurs de haut niveau, notamment dans sa compréhension du leadership et de son rôle dans un collectif. Pour Genesio, cette évolution peut désormais servir l’OM. À 24 ans, Meïté n’est plus considéré comme un simple espoir, mais il conserve suffisamment de marge pour écrire un nouveau chapitre.