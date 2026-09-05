PSG-AS Monaco : Luis Enrique sans explication après la défaite

‎‎Luis Enrique a reconnu l’amertume de la défaite du PSG face à l’AS Monaco (1-2), vendredi au Parc des Princes, lors de la 3e journée de Ligue 1. L’entraîneur parisien estime pourtant que son équipe méritait de gagner, sans parvenir à expliquer véritablement ce premier revers de la saison en championnat.

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‎Le PSG a donc connu sa première défaite en Ligue 1, vendredi soir, au terme d’une rencontre qui laisse son entraîneur particulièrement perplexe. Malgré le résultat défavorable, Luis Enrique a surtout retenu l’attitude de ses joueurs et une prestation qu’il juge globalement encourageante.

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‎« Je suis content de ce que j’ai vu. C’est le début de la saison. On n’est pas à notre niveau. Mais j’ai vu beaucoup de choses positives », a expliqué le technicien espagnol. Avant d’ajouter, avec une conviction difficile à masquer : « Pour moi, c’est clair qu’on mérite la victoire. Les XG sont en notre faveur. »

‎Une défaite qui laisse Luis Enrique sans véritable réponse

‎Lorsque la question des raisons de ce revers lui a été posée, Luis Enrique n’a pas cherché à inventer une explication de circonstance. Il a notamment refusé d’attribuer la défaite à un problème physique et a reconnu, en substance, que le scénario lui échappait encore.

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‎« Le football est parfois inexplicable », a-t-il lancé. Une réponse aussi courte que révélatrice de son état d’esprit. Le coach parisien préfère retenir la mentalité affichée par son groupe plutôt que de tirer des conclusions définitives après seulement trois journées.

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‎En conférence de presse, il a néanmoins identifié un responsable du côté monégasque : le gardien Lukas Hradecky, qu’il a désigné comme « le meilleur joueur de l’équipe adverse ». Une manière de souligner que le PSG s’est heurté à un dernier rempart particulièrement efficace.

‎Quatre matches sans victoire avant la C1

‎Derrière ce revers se cache surtout une série qui commence à attirer l’attention. Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas remporté la moindre rencontre de championnat et reste désormais sur quatre matches consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues.

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‎Cette dynamique intervient à un moment délicat. Le club parisien doit désormais basculer vers la Ligue des champions, dont la campagne débute mercredi face au Slovan Bratislava. Double tenant du titre en C1, Paris possède donc une occasion immédiate de remettre la machine en marche.

‎Le pari de la patience avant le rendez-vous européen

‎Luis Enrique, prolongé avec le PSG jusqu’en 2030 et officialisé avant le coup d’envoi de ce choc, refuse visiblement de céder à la précipitation. Son discours repose sur l’idée d’un collectif encore en construction, capable de produire davantage à mesure que la saison avancera.

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‎Son constat est clair : le contenu observé contre Monaco ne correspond pas encore au niveau attendu, mais il ne justifie pas, selon lui, une remise en question brutale. « Je voudrais souligner la mentalité des joueurs », a insisté Luis Enrique, avant de regarder déjà vers la suite : « Il faut se préparer pour l’avenir. »