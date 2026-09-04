ASSE : Kevin Pedro prend une décision surprise sur son avenir

Le défenseur de l’ASSE Kevin Pedro, âgé de 20 ans, a définitivement choisi son avenir international et devrait rejoindre les Léopards de la République démocratique du Congo, dès le rassemblement de septembre. Alors que ses performances avaient attiré l’attention de l’équipe de France Espoirs, le Stéphanois a finalisé les démarches nécessaires à l’obtention de son passeport congolais.

ASSE : Kevin Pedro opte pour la RDC

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Kevin Pedro a fait son choix. Malgré l’intérêt grandissant du staff de l’équipe de France Espoirs, le défenseur de l’ASSE a décidé de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 20 ans a récemment été aperçu au consulat de Bruxelles dans le cadre des dernières formalités administratives liées à son passeport congolais.

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Ces démarches désormais finalisées, Kevin Pedro est attendu avec les Léopards lors du rassemblement du mois de septembre. Une première convocation internationale qui vient récompenser sa progression rapide sous le maillot stéphanois.

Une pépite révélée à l’ASSE

Révélation de la saison dernière en Ligue 2, Kevin Pedro s’est progressivement installé dans la défense de l’AS Saint-Etienne. Le jeune joueur a disputé 31 rencontres et inscrit 3 buts au cours de l’exercice précédent. Depuis l’hiver dernier, il a gagné une place importante dans le dispositif stéphanois.

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Sa polyvalence constitue également un atout. Formé dans l’axe, il peut évoluer à droite, son poste préférentiel, mais également à gauche. Cette saison encore, il a débuté dans la peau d’un titulaire et poursuit son développement avec les Verts. À 20 ans, Kevin Pedro s’apprête donc à franchir une nouvelle étape.

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