Angers-Stade Rennais : Le point médical peu rassurant de Haise

‎‎Le Stade Rennais pourrait de nouveau compter sur Brice Samba dimanche à Angers, après le retour du gardien à l’entraînement collectif ce vendredi 4 septembre 2026. Franck Haise reste toutefois attentif à la situation de plusieurs joueurs.

‎‎Angers-Stade Rennais : Le Stade Rennais retrouve une première certitude dans les buts

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‎‎À la veille du déplacement à Angers, le Stade Rennais peut respirer un peu mieux concernant Brice Samba. Ménagé lors de la victoire contre Le Mans (3-2), le gardien a participé à son premier entraînement collectif vendredi. Une étape importante avant le rendez-vous de dimanche.

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‎‎Franck Haise a néanmoins posé une condition avant de confirmer sa présence. « Il a fait son premier entraînement collectif ce vendredi. Si le deuxième se passe bien, il sera partant », a expliqué l’entraîneur rennais en conférence de presse. Le deuxième entraînement doit donc servir de dernier test grandeur nature.

‎‎Plusieurs joueurs sous surveillance avant Angers

‎‎Le cas Samba n’est pas le seul dossier médical observé par le staff. Trois autres joueurs ont connu une semaine aménagée. Adrien Thomasson souffre d’une tension musculaire, Charlie Cresswell a été touché par un virus, tandis que Esteban Lepaul a reçu un coup à la cheville. Haise n’a cependant pas annoncé leur forfait.

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‎‎Le technicien a également précisé que Alidu Seidu et Djaoui Cissé, qui n’étaient pas partis, réintègrent le groupe et doivent retrouver progressivement leurs sensations. « Ils seront dans la concurrence une fois qu’ils seront prêts physiquement », a-t-il indiqué. Une prudence logique, surtout à l’approche d’un match où le moindre pépin peut rapidement devenir un problème.

‎‎Haise hausse le ton : le SRFC doit passer un cap

‎‎Au-delà de l’infirmerie, Franck Haise a surtout insisté sur l’exigence qu’il entend imposer à son groupe. Le coach rennais refuse de baisser ses standards, notamment avec les jeunes joueurs. « Je ne vais pas lâcher le niveau d’exigence », a-t-il martelé, tout en expliquant que son rôle consiste aussi à sécuriser, valoriser et faire progresser son effectif.

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‎‎Le message est clair : le Stade Rennais doit afficher davantage de constance. Haise vise même « 110 % à tous les niveaux pour surperformer ». Pour lui, Angers constituera un véritable test. Les Angevins ont posé des difficultés à Lille avant de s’imposer à Auxerre, deux résultats qui ont manifestement retenu l’attention du technicien.

‎‎Le véritable enjeu : rester solide quand le match se resserre

‎‎Haise attend de son équipe qu’elle conserve sa capacité à produire du jeu et à se procurer des occasions. Mais il réclame surtout davantage de précision et de concentration dans les 25 derniers mètres, secteur où le moindre relâchement peut coûter cher.

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‎‎Anthony Rouault et Mahdi Camara sont annoncés titulaires à Angers. Certains joueurs, eux, seront mobilisés avec la N2 samedi à Saint-Lô. Cette gestion de l’effectif montre que le staff compose avec plusieurs paramètres, sans pour autant renoncer à ses ambitions.