PSG : Al-Khelaïfi officialise six prolongations au Parc

Le PSG a réservé une belle surprise à ses supporters avant la réception de l’AS Monaco, en officialisant les prolongations de Luis Enrique et de cinq joueurs. Le président Nasser Al-Khelaïfi a ainsi offert au Parc des Princes une soirée placée sous le signe de la continuité, avec plusieurs contrats prolongés jusqu’en 2031.

‎‎PSG : Un Parc des Princes transformé en scène de célébration

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‎‎Quelques instants avant le coup d’envoi de PSG-AS Monaco, le club parisien a sorti le grand jeu. Luis Enrique est apparu aux côtés de Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz, tous concernés par une prolongation. Une présentation particulièrement symbolique pour la première rencontre de la saison à domicile.‎

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‎Le choix du moment n’avait rien d’anodin. Le Paris Saint-Germain a profité de ses retrouvailles avec son public pour officialiser en une seule fois plusieurs dossiers contractuels. Une manière efficace de transformer une annonce administrative en véritable moment de fête au Parc.

‎‎Luis Enrique verrouillé jusqu’en 2030

‎‎Pour Luis Enrique, cette prolongation constitue l’aboutissement d’un dossier qui était déjà bien engagé. Le technicien espagnol, arrivé en 2023 après son passage au FC Barcelone et à la tête de la sélection espagnole, a d’abord signé jusqu’en 2025 avant de prolonger jusqu’en 2027. Son nouvel engagement le lie désormais au PSG jusqu’en 2030.

Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/kRjA2LQ4AM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

‎‎Les discussions entre l’entraîneur et ses dirigeants étaient déjà avancées depuis plusieurs mois. RMC Sport avait notamment rapporté en avril que les deux parties se rapprochaient d’un accord. Le PSG a finalement choisi le Parc des Princes pour officialiser cette nouvelle étape.

‎‎Cinq joueurs, cinq destins désormais prolongés

‎‎Le mouvement ne concerne pas uniquement le banc parisien. João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Senny Mayulu ont tous prolongé jusqu’en 2031. Fabián Ruiz, lui, poursuivra son aventure parisienne jusqu’en 2028.‎

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‎Ces nouveaux engagements permettent au PSG de sécuriser une partie importante de son effectif sur le long terme. Pour João Neves, Pacho, Beraldo et Mayulu, l’horizon 2031 témoigne notamment de la confiance accordée à des joueurs appelés à s’inscrire durablement dans le projet parisien.

‎‎Dembélé, le dernier grand dossier

‎‎Malgré cette impression de grand nettoyage contractuel, tout n’est pas encore réglé. Le cas d’Ousmane Dembélé reste en suspens. Les discussions concernant le Ballon d’or se poursuivent, même si l’optimisme demeure présent en interne.‎

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‎C’est donc la principale inconnue laissée après cette soirée particulièrement chargée. Le Paris SG a sécurisé Luis Enrique et cinq joueurs, mais conserve encore une pièce majeure de son puzzle contractuel à verrouiller.